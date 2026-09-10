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Новак Ђоковић потпуно изненадио најпознатијег новинара

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10.09.2026 07:47

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Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Нема гдје Новак Ђоковић није оставио траг у историји тениса. Па чак и након што је поражен у првом колу УС опена ове године од Маријана Навонеа из Аргентине у пет сетова, српски тенисер се поново нашао у центру пажње како се сам турнир приближава крају, овога пута због једне заиста импресивне и невјероватне бројке.

Њу је први успио да уочи најпознатији тениски новинар на планети, Жозе Моргадо из Португала, који већ деценијама прати дешавања из бијелог спорта и преноси их свијету. А све се догодило након што је Александер Зверев раније ноћас успио да обезбиједи пласман у полуфинале УС опена.

Новак Ђоковић је поново урадио нешто што нису могли ни Роџер Федерер, ни Рафаел Надал. Наиме, српски тенисер је једини којем је чак седам (7) пута пошло од руке да дође до полуфинала сва четири Гренд слема у једној календарској години.

Новак Ђоковић далеко испред Федерера и Надала

Жозе Моргадо је због тога реаговао са неколико узвичника поред његовог имена, означавајући потпуно запрепашћење. Наиме, Роџер Федерер је то урадио пет пута, а Рафаел Надал је тек два пута био у сва четири полуфинала у календарској години.

Друштво Александеру Звереву праве још и Род Лејвер, Иван Лендл, Енди Мари, Јаник Синер и чувени Тони Роуч.

Многи су приметили и да је потпуно "сулудо" што је Новак Ђоковић успео да дода још једну годину са четири полуфинала прошле сезоне, када је напунио 38 година.

Осим прошле године, Ђоковић је био у сва четири полуфинала 2011, 2012, 2013, 2021. и 2023. године.

(Телеграф)

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

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