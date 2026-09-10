Драгана Мирковић открила ко јој прави друштво у луксузном дворцу у Бечу

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Драгана Мирковић након развода од бизнисмена Тонија Бијелића остала је живјети у раскошном дворцу надомак Беча, гдје живот дијели с члановима породице, али и послугом.
Драгана у дворцу живи са сином Марком, кћерком Мануелом, снахом Мелани и унуком, а како је раније открила, сви имају довољно простора и приватности.
Говорећи својевремено о породичном животу, пјевачица је открила и детаље о браку сина Марка и снахи Мелани.
- Иако ризикујем да ме дјеца убију јер их спомињем, рећи ћу само да су се Марко и Мелани вјенчали и да смо све то обавили у најстрожој тајности. Пресретна сам због свега, рекла је Драгана.
Истакла је да је посебно поносна на своју дјецу и да јој је драго што и даље живе с њом.
- Марко и Мануела су дјеца каква се само могу пожељети! Поносна сам што сам њихова мајка и драго ми је што и сада живе са мном. Ни син ни снаха нису отишли из дворца. Уживамо заједно, а када то пожеле, свако има свој спрат и потпуну приватност и слободу, казала је.
У великом здању не живе само чланови породице. С њима је и послуга, којој је, према Драганиним ријечима, такођер на располагању посебан спрат.
Драгана је раније говорила и о односу с насљедницима, наглашавајући колико јој њихова пажња значи.
- Они уживају, поносни су на маму, што је природно и нормално. Јако су пажљиви, шаљу ми поруке, питају ме да ли сам се уморила. Ја им кажем: 'Дјецо, шта вам је, па знате своју мајку'. Мама је стијена. Није све увијек лагано, али ја сам поносна на себе како издржавам, испричала је пјевачица.
Упркос промјенама које су услиједиле након развода, Драгана је остала у породичном дворцу, а заједнички живот с дјецом, снахом и унуком очигледно јој пружа додатну блискост и подршку, пише Блиц.
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