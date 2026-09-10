Logo

Драгана Мирковић открила ко јој прави друштво у луксузном дворцу у Бечу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 08:30

Коментари:

0
Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Драгана Мирковић након развода од бизнисмена Тонија Бијелића остала је живјети у раскошном дворцу надомак Беча, гдје живот дијели с члановима породице, али и послугом.

Драгана у дворцу живи са сином Марком, кћерком Мануелом, снахом Мелани и унуком, а како је раније открила, сви имају довољно простора и приватности.

Породичне тајне

Говорећи својевремено о породичном животу, пјевачица је открила и детаље о браку сина Марка и снахи Мелани.

- Иако ризикујем да ме дјеца убију јер их спомињем, рећи ћу само да су се Марко и Мелани вјенчали и да смо све то обавили у најстрожој тајности. Пресретна сам због свега, рекла је Драгана.

Истакла је да је посебно поносна на своју дјецу и да јој је драго што и даље живе с њом.

- Марко и Мануела су дјеца каква се само могу пожељети! Поносна сам што сам њихова мајка и драго ми је што и сада живе са мном. Ни син ни снаха нису отишли из дворца. Уживамо заједно, а када то пожеле, свако има свој спрат и потпуну приватност и слободу, казала је.

У великом здању не живе само чланови породице. С њима је и послуга, којој је, према Драганиним ријечима, такођер на располагању посебан спрат.

Дјеца јој највећа подршка

Драгана је раније говорила и о односу с насљедницима, наглашавајући колико јој њихова пажња значи.

- Они уживају, поносни су на маму, што је природно и нормално. Јако су пажљиви, шаљу ми поруке, питају ме да ли сам се уморила. Ја им кажем: 'Дјецо, шта вам је, па знате своју мајку'. Мама је стијена. Није све увијек лагано, али ја сам поносна на себе како издржавам, испричала је пјевачица.

Упркос промјенама које су услиједиле након развода, Драгана је остала у породичном дворцу, а заједнички живот с дјецом, снахом и унуком очигледно јој пружа додатну блискост и подршку, пише Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драгана Мирковић

Тони Бијелић

Развод брака

дворац у Бечу

Пјевачица

Коментари (0)

Више из рубрике

Мими Оро Милица старлета ријалити учесница

Сцена

Мими Оро трудна: Објавила фотографију уз емотиван опис

43 мин

0
Илон Маск одлази након церемоније добродошлице са предсједником Доналдом Трампом и кинеским предсједником Си Ђинпингом у Великој кући народа, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Сцена

"Нудио ми је 40 милиона долара да ћутим": Бивша партнерка Илона Маска открила детаље уговора

1 ч

0
Euphoria serija Sidni Svini

Сцена

Провокативни снимак: Сидни Свини се скинула гола за рекламу

14 ч

0
Самира Лончаревић

Сцена

Огласила се бивша супруга Џенана Лончаревића: "Сад је мој ред"

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

08

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

09

02

Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

08

57

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

08

56

Цијена нафте пробила психолошку границу

08

54

Европа страхује због сукоба и слабијих залиха

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима