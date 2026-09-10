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"Нудио ми је 40 милиона долара да ћутим": Бивша партнерка Илона Маска открила детаље уговора

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10.09.2026 07:42

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Илон Маск одлази након церемоније добродошлице са предсједником Доналдом Трампом и кинеским предсједником Си Ђинпингом у Великој кући народа, 14. маја 2026. године, у Пекингу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Ешли Сент Клер, бивша партнерка Илона Маска и мајка једног од његове дјеце, изнијела је нове тврдње о њиховом односу. О милијардеру је говорила поводом документарца "Маск", редитеља Алекса Гибнија, у којем је једна од саговорница, пише Пипл.

Инфлуенсерка и списатељица тврди да јој је Илон Маск прије рођења њиховог сина Ромулуса, 2024. године, послао поруку у којој је написао да жели "легију дјеце прије грађанског рата".

Сент Клер се на Филмском фестивалу у Венецији осврнула и на Маскове политичке објаве на платформи Икс. Сматра да његове поруке могу имати озбиљне посљедице и ван друштвених мрежа.

"Вјерујем да намјерно подстиче поделе које би могле бити катастрофалне ако се то не регулише или обузда, односно ако ми не учинимо свој део и не покушамо то да зауставимо", рекла је.

Тврди да јој је понуђен велики новац за ћутање

Сент Клер изнијела је и тврдње о новцу који јој је наводно понуђен како не би јавно говорила о Маску. Према њеним ријечима, понуђено јој је 40 милиона долара да у документарцу не открива детаље о њиховом односу.

"Када вам се понуди нешто такво, то заиста покреће расправу у вашој глави о томе шта ваш говор значи, колико вреди и зашто желе да вам понуде толики износ да не говорите", испричала је.

О наводном покушају склапања уговора о поверљивости говорила је и раније. У јуну је тврдила да јој је Џаред Бирчал, који управља дјелом Маскових послова и имовине, представио такав уговор.

Према њеној верзији догађаја, Маск је најприје послао поруку у којој је тражио да јој се исплати 15 милиона долара за кућу и финансијску сигурност. Сент Клер тврди да је неколико дана касније телефоном разговарала са Бирчалом и да јој је тада речено како ће морати да постоји нека врста уговора о повјерљивости.

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Наводи да је одбила понуду која је укључивала 15 милиона долара, као и додатних 100.000 долара мјесечно током 20 година, у замјену за ћутање о њиховом односу.

Са Маском води спор око њиховог сина

Сент Клер је у фебруару 2025. поднела захтјев за искључиво старатељство над њиховим сином Ромулусом. Њихов однос и спор око дјетета такође су међу темама које би документарац могао да обради.

"Маск", нови документарац редитеља Алекса Гибнија, премијерно је приказан на Филмском фестивалу у Венецији. Филм се бави Масковим приватним животом, пословном каријером и његовим утицајем, а у биоскопе би требало да стигне 16. октобра.

Сам Маск није учествовао у његовом снимању. Још прошле године, прије премијере, на платформи Икс описао га је као филм направљен са циљем да га оцрни.

(б92)

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Тагови :

Илон Маск

Дјеца

бивша жена

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