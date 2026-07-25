Илон Маск: "За 10 година људи више неће морати да раде, посао ће бити избор"

Аутор:АТВ редакција
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Илон Маск сматра да би вјештачка интелигенција у наредних пет година могла да надмаши укупну интелигенцију човјечанства, док би за десет година људски рад могао да постане потпуно добровољан.
Ову процјену изнио је у интервјуу за "The Economist“, гдје је говорио о будућности технологије, геополитике и развоја система вјештачке интелигенције.
Према његовим ријечима, напредак вјештачке интелигенције и роботике довешће до свијета у којем ће већину физичких и интелектуалних послова обављати машине.
Маск вјерује да ће човјечанство ући у еру коју описује као период изобиља, у којој ће роба и услуге бити доступније него икада. Како тврди, посао неће нестати, али више неће бити неопходан за егзистенцију.
„Људи не схватају да ће се ово заиста догодити“, рекао је Маск и додао да ће за десет година рад бити ствар личног избора.
Он сматра да ће државе морати да пронађу нове моделе расподјеле прихода и обезбиједе грађанима заједнички висок ниво примања. Према његовом мишљењу, у таквом свијету новац ће постепено губити значај, док ће главни економски изазов бити дефлација, а не инфлација.
Позвао ривале да заједно тестирају најмоћнији систем вјештачке интелигенције
Маск је упозорио да убрзани развој вјештачке интелигенције носи озбиљне ризике и подржао идеју суоснивача „Гугл ДипМајнда“ Демиса Хасабиса да се најнапреднији модели вјештачке интелигенције независно провјеравају прије него што буду пуштени у јавност.
Према његовом приједлогу, водеће компаније за развој вјештачке интелигенције из Сједињених Америчких Држава и Кине требало би међусобно да тестирају нове моделе прије објављивања.
„Конкуренти могу бити искрени једни према другима“, рекао је Маск.
Додао је и да не искључује могућност будуће сарадње са директором компаније „ОпенАИ“ Семом Алтманом, упркос дугогодишњем сукобу.
„Ако будемо морали да разговарамо, разговараћемо. Можда ћемо обојица морати да оставимо по страни личне разлике зарад добра свијета“, поручио је Маск.
Говорећи о глобалној трци у развоју вјештачке интелигенције, Маск је похвалио кинеске моделе, посебно Кими К3 компаније „Муншот АИ“. Сматра да Кина има потенцијал да постане свјетски лидер захваљујући великим улагањима у енергетску инфраструктуру и производњу робота.
Додао је и да америчка ограничења извоза технологије неће дугорочно успорити кинески развој, јер вјерује да је Кина близу развоја сопствених литографских технологија потребних за производњу најсавременијих чипова.
На крају интервјуа Маск се осврнуо и на хипотезу да би универзум могао бити рачунарска симулација, рекавши да му се понекад чини да је оно што ради толико невјероватно да је тешко повјеровати да је стварно.
Ипак, „Тхе Ецономист“ је указао да су поједине Маскове тврдње веома контроверзне и упозорио да фаталистички поглед на развој вјештачке интелигенције може да умањи значај државног надзора и јавне контроле у тренутку када напредни системи вјештачке интелигенције постају све способнији.
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