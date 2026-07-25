Научници открили на који начин птице "компонују" своје пјесме

Аутор:АТВ редакција
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Тим научника из Француске анализирао је пјесму више хиљада врста птица и открио градивне елементе невјероватне разноврсности, преноси данас BBC.
Истраживачи су анализирали више од 100.000 пјесама 3.000 врста птица и открили да су све оне сачињене од осам основних типова звука, које су назвали "мотивима".
Свака пјесма се, како наводе, састоји од комбинација ових мотива, а то су три врсте трилера, три врсте звиждука, хаотичних тонова и хармонија.
Птичји пој представља један од најсофистициранијих облика звучне комуникације у природи, а његова разноврсност и сложеност одувијек су фасцинирале биологе, али је због великог броја различитих пјесама било тешко проучавати га на глобалном нивоу.
Водећи истраживач и докторанд на Универзитету Сент-Етјен, Квентан Бакле, указао је да је та разноврсност огромна.
"Ако одете у Азију, Африку или Амазонију, чућете потпуно другачије мелодије", објаснио је он.
У новој студији, он и његове колеге користили су глобалну базу података птичјег поја, која садржи снимке које су поставиле хиљаде волонтера, што им је омогућило да анализирају око 116.000 песама више од 3.000 врста птица.
Они су потом проучавали обрасце у пјесмама, односно како се свака пјесма мијењала и развијала током времена.
Уз помоћ вјештачке интелигенције, затим су могли да међусобно упореде хиљаде пјесама и открију шта их повезује.
Кључно откриће било је да је окружење у којем су се птице развијале, од тропских шума до предјела са умјереном климом, обликовало начин на који оне "компонују" своје пјесме.
Тако птице прилагођене тропским шумама користе другачије акустичне градивне елементе, односно мотиве, у односу на оне из региона са умјереном климом, преноси Танјуг.
Бакле је објаснио да се једноставнији мотиви, попут равних звиждука, често срећу у тропским предјелима, вјероватно зато што помажу птицама да се чују усред бучног звучног окружења богатог биодиверзитетом и густом вегетацијом.
Сложеније композиције, са изузетно брзим трилерима и комбинацијама које садрже много информација, чешће су у шумама умјереног појаса, гдје птице углавном комуницирају на мањим удаљеностима.
Како указују истраживачи, то је нека врста еволутивног компромиса, при чему веома сложена пјесма пружа много информација, али је тешко пренети их на велике удаљености у сложеним окружењима.
"Мислим да је ово истраживање отворило нови начин да се птичје пјесме сагледају као нешто суштински повезано са окружењем", закључио је Бакле.
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