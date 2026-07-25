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Отео Наталију (11) па се 20 дана скривао у пољу сунцокрета: Пријети му најтежа казна

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 11:17

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Отео Наталију (11) па се 20 дана скривао у пољу сунцокрета: Пријети му најтежа казна
Фото: pixabay

Најтежу мјеру притвора "задржавање у притвору" одредио је Окружни суд у Варни за 40-годишњег Асена Симеонова, који је отео 11-годишњу Наталију из села Константиново код Варне, након чега је полиција за њима трагала више од 20 дана.

Он остаје трајно у притвору, јер према ријечима судија постоји довољно доказа на основу којих се може претпоставити да је извршио кривична дјела за која је оптужен. Са блажом мјером, Симеонов би могао да побјегне или да изврши друго кривично дјело, с обзиром на то да се прије хапшења скривао 24 дана.

Пред судом, Симеонов је изјавио да тражи блажу мјеру како би био на слободи и бринуо о свом ујаку. Одлука суда се може жалити у року од три дана Апелационом суду.

Наталија је пронађена неповређена. Дијете је све време било са Асеном - бившим партнером њене мајке. Мушкарац је ухапшен у селу Овчарово код Шумена, 80 км од мјеста гдје су нестали. Полицијске екипе, које су већ биле у тој области због потраге за њим, ухапсиле су га без отпора.

Није пружио никакав отпор приликом хапшења. Најтежа оптужба против Симеонова је за отмицу малољетног лица, извршену у условима опасног поврата (рецидива). Ако се његова кривица докаже на суду, закон предвиђа казну од 10 до 20 година затвора или доживотни затвор.

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Током ових више од 20 дана, Асен Симеонов се скривао углавном у сунцокретовим и другим пољопривредним пољима дуж железничке пруге између Варне и Софије. Полиција је објаснила да је током дана користио густу вегетацију како би остао непримећен, а кретао се углавном ноћу.

Пред истражитељима, ухапшени је изјавио да је мотив отмице повезан са његовим личним односима са мајком дјевојчице.

Симеонов је вишекратно осуђиван. Још 2006. године идентификован је као починилац крађе, а његов криминални досије укључује и друга кривична дјела.

Изразио је кајање због свог дјела и уверавао да се све време бринуо о Наталији. Свом адвокату је рекао да дјевојчицу воли као своју ћерку и да је одгаја од њене треће године. Разлог зашто ју је отео био је да уцјењује њену мајку како би му платила

(телеграф)

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Тагови :

Бугарска

Полиција

Отмица

Асем Симеонов

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