Хорор у Њемачкој: Тијело бебе пронађено у потоку

Аутор:АТВ редакција
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Мали град Ренинген у Баден-Виртембергу завијен је у црно након што је потрага за тромесечним дјечаком, који је отет испред породичне куће, завршена на најтрагичнији могући начин.
Све је почело у четвртак увече, када је тридесетседмогодишња мајка, након куповине и шетње, накратко оставила колица са бебом на тротоару испред своје зграде у улици Малмхајмер штрасе, како би у стан унијела намирнице. Тих неколико тренутака било је довољно да се живот породице претвори у ноћну мору. Када се вратила, колица су била празна.
Одмах након пријаве нестанка, која је полицији стигла око 23.30 часова, покренута је опсежна операција потраге. У Ренингену, граду од око 18.000 становника, владала је ванредна ситуација. Полиција је ангажовала око 40 паса трагача, укључујући и специјализоване псе за проналажење тијела. Хеликоптери и дронови су читаве ноћи и током петка претраживали подручје из ваздуха, док су на терену били ватрогасци, Црвени крст, Техничка помоћ и спасилачке службе.
Нажалост, потрага је у петак поподне добила трагичан епилог. Тијело дјетета пронађено је у Ранкбаху, потоку који протиче кроз град. Полиција из Лудвигсбурга потврдила је да постоји велика вјероватноћа да је ријеч о несталом дјечаку, а даље мјере идентификације су у току, преноси Билд.
Бака настрадале бебе је у шоку, не вјерујући како се трагедија одиграла у тако кратком временском периоду. Полиција сада интензивно трага за одговорима на питања како је неко могао да прати мајку и изврши ово незамисливо дјело, док је након проналаска тијела велика потрага обустављена.
Овај случај остаје отворена рана за цијелу Њемачку, а истрага о свим околностима овог злочина се наставља.
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