Први случај зика вируса у Скопљу: Путник донио инфекцију са Малдива, ево какви су симптоми

Аутор:АТВ редакција
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Институт за јавно здравље Северне Македоније (ИЈЗ) потврдио је данас први регистровани случај зика вирусне инфекције у овој земљи.
Према званичним епидемиолошким подацима, оболела особа се заразила током боравка на Малдивима у периоду од 20. до 28. маја 2026. године, где ју је ујео заражени комарац.
Пацијент је током боравка на Малдивима приметио уједе комараца. По повратку у Скопље, због симптома који су указивали на денга грозницу, одмах се јавио на преглед у Клинику за инфективне болести и фебрилна стања.
Први знаци болести појавили су се 24. маја, укључујући грозницу, болове у мишићима и зглобовима, те повишену температуру. Четири дана касније, на телу се појавио ситан, густ осип. Након спроведених лабораторијских анализа на Одељењу за вирусологију ИЈЗ, потврђен је позитиван серолошки и молекуларни налаз на зика вирус.
Срећом, пацијент није хоспитализован, већ је упућен на кућно лечење и налази се у добром општем стању.
Зика вирус се најчешће преноси уједом заражених комараца рода Аедес, који су активни углавном током дана и највише су распрострањени у тропским и суптропским крајевима. Осим путем комараца, вирус се може пренети:
Инкубациони период болести обично траје између три и 14 дана. Иако је клиничка слика углавном блага, важно је напоменути да чак 80 одсто заражених особа не развија никакве симптоме. Када се симптоми појаве, они обично трају од два до седам дана и укључују осип, грозницу, коњунктивитис, главобољу, као и болове у мишићима и зглобовима, преноси Курир.
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