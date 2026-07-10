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Подигнута оптужница против Веселина Милића

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 15:43

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Подигнута оптужница против Веселина Милића
Фото: МУП Србије

Више јавно тужилаштво у Београду поднијело је Вишем суду у Београду оптужни приједлог против Веселина Милића због постојања оправдане сумње да је извршио кривична дјела непријављивање кривичног дјела и учиниоца и кривично дјело фалсификовање службене исправе.

Постоји оправдана сумња да је 12. маја 2026. године као службено лице - помоћник директора полиције и начелник Полицијске управе за град Београд, свјесно пропустио да пријави кривично дјело тешког убиства за које је сазнао у вршењу своје дужности, а за које кривично дјело се може изрећи казна тежа од 5 година затвора.

Веселина Милића је, како се оправдано сумња, власник ресторана "27" окривљени Ненад Л, 12. маја након 23 часа позвао путем апликације"WhatsApp" да му као полицајцу ког лично познаје и у кога има повјерења пријави да је у његовом ресторану убијен Александар Нешовић, а што окривљени Веселин Милић није никоме пријавио.

Такође, постоји оправдана сумња да је 13. маја у службеним просторијама Бироа начелника ПУ за град Београд у службену исправу - службену биљешку МУП РС, ДП, ПУ за град Београд унио неистините податке, као и да није унио одређене важне податке.

Како се наводи у саопштењу, он је неистинито унио да се 12. маја 2026. године у ресторану "27" случајно срео са окривљеним Сашом Вуковићем Боскетом, иако га је претходно лично позвао да дође у ресторан.

- Као неистинит унио је и податак да се исте вечери у ресторану појавио Александар Нешовић, да је пришао близу његовог стола, демонстративно одмакнуо главом, окренуо се и отишао, иако је Александар Нешовић имао кратку вербалну расправу са њим и Сашом Вуковићем - наводи се у саопштењу тужилаштва.

Поред тога, како се наводи у саопштењу, није унео важне податке и то да је са окривљеним Сашом Вуковићем Боскетом породични пријатељ, да му је познато да је између Саше Вуковића и Александра Нешовића постојао конфликт, због ког је Вуковић страховао за своју безбједност и да га је лично позвао у ресторан "27", а да је преко посредника позвао Александра Нешовића у ресторан "27" како би покушао да их помири.

- Такође у службену биљешку није унео да га је 12. маја у вечерњим часовима, након што је напустио ресторан, позвао власник ресторана Ненад Л. да га обавијести да има велики проблем и да је у његовом ресторану убијен А.Н, а који подаци су могли бити од утицаја на благовремено поступање полиције - наводи се у саопштењу, а преноси Телеграф.

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Тагови :

Веселин Милић

ухапшен Веселин Милић

Саша Вуковић Боске

Србија

Убиство

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