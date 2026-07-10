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Обустављена истрага против Данке Вуковић за помагање у Нешовићевом убиству!

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:50

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Александар Нешовић Баја и супруга Јелена Марковић
Фото: Инстаграм

Одлуком Вишег јавног тужилаштва у Београду против Данке Вуковић обустављена је истрага за помагање у убиству Александра Нешовића 12. маја у ресторану "27" на Сењаку, сазнаје Телеграф.

Данка је супруга Саше Вуковића званог Боске који се сумњичи да је лично ликвидирао Нешовића на подмукао начин, а терети се за тешко убиство.

Сумњало се да је она преко посредника доставила Вуковићу пиштољ којим је починио убиство, али су докази показали да то није случај јер се он мјесецима уназад свуда кретао са пиштољем, па и кобне вечери.

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Ова жена се налази у кућном притвору након што јој је прошле седмице Виши суд у Београду укинуо притвор, а након обуставе истраге она ће бити потпуно слободна, појашњава извор Телеграфа из правосуђа.

Против осталих осумњичених истрага је и даље у току.

Александар Нешовић Баја

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Тагови :

Александар Нешовић Баја

истрага

Александар Нешовић убијен

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