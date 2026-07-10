Шест застрелина, осам прострелина: Објављени детаљи убиства Нешовића

Аутор:АТВ редакција
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Више јавно тужилаштво у Београду огласило се поводом убиства Александра Нешовића Баје и навело да објављује кључне дијелове налаза и мишљења Комисије љекара вјештака из комбинованог судско-медицинског и балистичког вјештачења Института за судску медицину “Милован Миловановић“.
Комбиновано вјештачење је наређено како би се утврдила узрочно-посљедична веза између радњи предузетих од стране осумњичених и смртне посљедице наступиле код оштећеног Александра Нешовића.
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Закључак и мишљење Комисије вештака и то специјалиста судске медицине, специјалисте судске патологије и балистичара-трасолога је да је смрт Нешовића насилна и да је наступила услијед губитка велике количине крви из разорених крвних судова, грудних и трбушних органа и меких ткива дуж канала бројних устрелина (прострелина и застрелина) врата, трупа и горњих удова, нанесених пројектилима испаљених из ручног ватреног оружја.
Нешовић је, према наводима ВЈТ, упуцан 14 пута (шест застрелина, осам прострелина) и једном је окрзнут, а све констатоване повреде на тијелу, у вријеме наношења, представљале су у збирном дејству јединствену тешку тјелесну повреду опасну по живот, односно смртоносну повреду.
Све наведене устрелине извјесно су настале у релативно кратком временском интервалу, једна за другом, те се са сигурношћу не може утврдити редослијед њиховог настанка.
Повреде су могле настати док су жртва и извршилац били у неком од наспрамних положаја – лицем у лице, вјероватно сједећем или каквом сличном, док је жртва након задобијања првих повреда (на предњој страни трупа) повијала тијело / клонула / падала трупом унапријед и могуће удесно, чиме је устима цијеви изложила предио лијевог рамена, а особа која пуца није битно мијењала свој положај у простору.
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Велика груписаност погодака у предјелу лијевог рамена директно указује да су спорни хици испаљени у тијело оштећеног када се он већ налазио у непомичном положају, занемоћалог тијела услијед претходног повређивања.
Уколико је међу њима постојала висинска разлика (извршилац у стојећем / сједећем положају / устајању) онда би ова могућност била још извјеснија.
Чињеница да је за седам испаљених пројектила неспорно утврђено да потичу од метака испаљених из истог оружја, директно указује да је у предметном догађају скоро сасвим сигурно коришћено само једно оружје.
У овом тренутку, не постоји ниједан материјални доказ који би указао да је критичном приликом коришћено још неко оружје.
Ниједна од стрелних рана на тијелу оштећеног нема особености стрелних рана из прислона или апсолутне близине.
Груписаност погодака на тијелу оштећеног, као и димензије самог простора на лицу мјеста свакако указују да је даљина пуцања у овом случају била релативно мала, не већа од неколико метара.
На основу карактеристика задобијених устрелина, може се закључити да су нанесене са највише 14, а најмање 10 пројектила испаљених из ручног ватреног оружја, саопштило је ВЈТ.
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