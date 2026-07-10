Додик: Мијења се пројекат, траса ауто-пута код Брчког биће усмјерена на обилазницу

Аутор:АТВ редакција
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Траса ауто-пута код Брчког биће усмјерена на садашњу обилазницу, а не како је било планирано, рекао је данас предсједник Милорад Додик након разговора са српским представницима у локалној власти у дистрикту.
"Желим да обавијестим јавност да ћемо ми данас промијенити наше пројекте, и да ћемо трасу од Бијељине према Брчком усмјерити на садашњу обилазницу, у дијелу гдје почиње. И да ћемо исто тако урадити из дијела који долази од Модриче", рекао је Додик.
Он је додао да се нема времена нити се може сада градити шест, седам километара даље од обилазнице, па чекати да се људи одобровоље.
Додик је истакао да је важно и питање гасовода и да је обавеза Српске да подржи пројекте.
"Република Српска је овдје да подржи наше људе, Србе. Република Српска има одговорност за њих. Република Српска је власник дистрикта 50 одсто и ми разумијемо да имамо обавезу", рекао је Додик, преноси "Срна".
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