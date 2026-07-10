Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији

Аутор:АТВ редакција
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Данас се у МТС дворани одржава комеморација пјевачу Андрији Бајићу, који је преминуо 7. јула у 89. години.
Све је спремно да се његове колеге и пријатељи опросте од њега. На бини је постављен сто на којем стоји његова фотографија око које су бијеле руже, а на видео биму се смењују његове фотографије.
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Мала Цана када је угледала породичну фотографију напала је човјека из организације СЕМУС-а због породичне фотографије која је стајала на бини.
Познато је да је је певачица, како је неколико пута истакла, у лошим односима са кћеркама и породицом покојног пјевача, а само један од разлога сукоба јесте имовина.
Како се може видјети у видео снимку, удовица је ушла у сукоб са човјеком који јој је показао гдје ће сједити током комеморације.
"Чекај ме ја ћу да дођем. Штитио си ме и чувао од свих, хвала ти на томе. Бранио си ме од свих. Био си поносан на мене, говорио си: 'Моја лијепа женица'. Опрости што нисам отишла у кућу. Не могу, Андрија, не могу да идем Дјевојачки бунар у ту кућу, не могу да уђем душо. Код куме сам моје Јасмине и код кума који те је бријао у болници, они ме чувају и пазе", нарицала је Мала Цана.
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Удовица пјевача је потом открила и да ће Андрија Бајић почивати у Алеји заслужних грађана.
"Могли смо још, није ти било вријеме, године су број, али све што сам се борила, као и до сада, за све, да ти се уради комеморација, да будеш сахрањен у Алеји, да могу слободно да могу слободно да дођем да плачем. Да нико не може да ми забрани да те оплакујем сваки дан, животе мој, срећо мој", уз сузе је говорила Мала Цана која је потом доживјела шок што нигдје нема заједничких фотографија ње и Андрије Бајића.
"Срам их било, ниједну нашу слику нису ми тражили", бијесно је рекла, преноси "Курир".
Супруга покојног пјевача стигла је у МТС дворану у пратњи обезбјеђења.
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Чим је ушла у салу, пришла је столу и почела да разговара са супруговом фотографијом, коју не престаје да љуби.
Још увијек није познато када ће пјевач, који је славу стекао заједно са братом Томиславом, као дуо Браћа Бајић бити сахрањен.
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