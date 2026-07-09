Огласила се кума Андрије Бајића и Мале Цане! Открила детаље посљедњег сусрета са пјевачем

Аутор:АТВ редакција
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Одлазак Андрије Бајића растужио је многе, а у његовом родном Јабучју мјештани се опраштају од великог музичара, који је заједно са братом Томиславом оставио неизбрисив траг у српској изворној музици.
Пјевачица Бранка Соврлић, која је била његова вјенчана кума, са тугом се присетила њиховог посљедњег сусрета и открила да је Андрију видјела прије само два мјесеца.
- Видјела сам га прије два мјесеца на Састанку Удружења Савеза умјетника, јако је добро изгледао, весео и беспрекорно сређен. Жао ми је што је умро, нек му је покој души. Могао је бар још коју годину поживјети - изјавила је пјевачица.
Она је истакла да је Андрија Бајић био велики господин и изузетно добар човек који је колегама често давао корисне савете.
Андрија Бајић рођен је 1938. године у селу Јабучје код Лајковца, у скромној, надничарској породици, као једно од седморо дјеце.
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Љубав према музици дијелио је са братом Томиславом, са којим је још као дечак почео да свира фрулу.
Након доласка у Београд и укључивања у културно-уметничка друштва, браћа Бајић започела су музичку каријеру која је трајала више деценија.
Њихов први трајни снимак, пјесма "Иду двоје, не познајем ко је", настао је давне 1956. године, а касније су постали познати по бројним песмама које су обележиле српску изворну музику.
Међу њиховим најпознатијим нумерама су "Иде Миле лајковачком пругом", "Погледај де мала моја" и "Ко то каже, ко то лаже", које се и данас певају широм Србије.
Подсјетимо, Андрија Бајић преминуо 7. јула у 89. години, а датим сахране још увијек није познат.
Супруга покојног пјевача, Мала Цана, неутешно чека сву потребну документацију како би се заказала сахрана.
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