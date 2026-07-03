Драма у породици Ере Ојданића, реаговали Хитна и полиција

Аутор:АТВ редакција
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У породици Ере Ојданића тренутно се одржава права драма, сазнаје "Курир".
Његов једва пунољетни унук Андрија Ојданић данас се предозирао наркотицима, због чега је морала да реагује хитна помоћ.
Према ријечима извора "Курира", Андрија се налази у Реснику, гдје живи породица његове мајке. Управо тамо се и десила немила сцена.
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По доласку екипе хитне помоћи установљено је да је узео превелику дозу наркотика, али на срећу успјели су да му помогну. Међутим, Ерин унук је, након што је дошао себи, одбио да иде у болницу, рекавши љекарима да је на терапији за лијечење од зависности.
Како је портал успио да сазна од неименованог извора, за стање у којем нашао млађани Андрија породица највише криви пјевача. Тврде да му је Ера обезбиједио лагодан живот, а све то довело је до тога да он крене да користи наркотике.
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Како су успјели да сазнају данас је у њиховој породичној кући у Реснику чак реаговала и полиција.
Према информацијама до којих је дошла екипа "Курира", унук Ере Ојданића, Андрија Ојданић протеклих дана био је прегледан и лијечен у здравственим установама, укључујући ВМА, а потом и у Специјалној болници за психијатријске болести "Лаза Лазаревић“.
Разлог његовог лијечења је болест и зависност од психоактивних супстанци.
Унук Ере Ојданића, Андрија Ојданић недавно је прославио 18. рођендан, а тим поводом му је деда организовао гала славље.
На прослави у његовом мотелу на Мељаку било је око 300 званица, међу којима су дошли Ерини пријатељи, породица и колеге. Пјевач није крио узбуђење због рођендана свог унука а на слављу је бацао новчанице и пјевао показавши колико је поносан деда.
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Ипак, круна гламурозне и раскошне вечери био је ватромет напољу када је небо засијало али и поклон који је деда припремио за унука.
Прави шок за Андрију и све који су изашли испред ресторана био је када су угледали бијесну машину.
У питању је аутомобил марке Порше, а гостима су попадале вилице када су ово видјели, па је и сам Андрија био шокиран и није крио одушевљење због овог поклона.
"Најбољи деда што може да постоји. Ја иначе то говорим, њега волим највише на свијету. Мора да се поштује и цијени слушамо се један другог. Умије некад да буде строг али са потребом и тако треба да буде", рекао је он на почетку славља.
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