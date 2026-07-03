Сузана Манчић у Паризу упознала фаталну холивудску глумицу

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Сузана Манчић тренутно борави у Паризу, гдје је имала прилику упознати се и разговарати са холивудском звијездом Салмом Хајек.
Сусрет је подијелила са својим пратитељима на Инстаграму, а објава је убрзо привукла велику пажњу на друштвеним мрежама.
"У Паризу је све могуће! Чак и да добијеш прилику да разговараш са Салмом Haјeк", написала је на Инстаграму Сузана.
Комплименти на рачун глумица само су се низали, а похвале како на Сузанин тако и на Салмин нису се могле пребројати.
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