Logo

Сузана Манчић у Паризу упознала фаталну холивудску глумицу

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 11:37

Коментари:

0
србијанска глумица водитељица ТВ лице
Фото: Instagram/Suzana Mancic

Глумица Сузана Манчић тренутно борави у Паризу, гд‌је је имала прилику упознати се и разговарати са холивудском звијездом Салмом Хајек.

Сусрет је подијелила са својим пратитељима на Инстаграму, а објава је убрзо привукла велику пажњу на друштвеним мрежама.

"У Паризу је све могуће! Чак и да добијеш прилику да разговараш са Салмом Haјeк", написала је на Инстаграму Сузана.

Комплименти на рачун глумица само су се низали, а похвале како на Сузанин тако и на Салмин нису се могле пребројати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сузана Манчић

Салма Хајек

глумица

Париз

Инстаграм

Коментари (0)

Више из рубрике

Душица Јаковљевић

Сцена

Душица Јаковљевић о прозивкама "Нека сам изоперисана, не бих могла..."

6 ч

0
Зорица Марковић, пјевачица

Сцена

Зорица оплела по Минином вјеренику: "Када га видим, ја се уплашим"

15 ч

0
Милан Станковић пјевач из Србије

Сцена

Фотографија Милана Станковића изазвала пажњу: ''Даје најбоље савјете''

16 ч

0
Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија

Сцена

Огласио се Каспер са мора и открио како се осјећа Мина Костић

17 ч

0

  • Најновије

13

37

"Одбацујемо покушаје политизације законитог поступања полиције приликом одузимања ратних застава БиХ"

13

32

Узгајивачи шокирани: Цијена прасића на историјском минимуму, шта се дешава?

13

29

Жена (72) се удавила на плажи у Шибенику

13

24

Нестао младић из Градишке, полиција моли за помоћ у проналаску!

13

20

"Српска има институционалну снагу и способност да одоли притисцима"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима