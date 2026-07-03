Душица Јаковљевић о прозивкама "Нека сам изоперисана, не бих могла..."

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Душица Јаковљевић није крила да се подвргла низу естетских захвата како би дошла до жељеног изгледа.
Она планира да уради још једну операцију и то носа, а недавно је говорила о томе. Због своје одлуке наилазила је на негативне коментаре о чему је раније говорила. Ипак, водитељка је сада задовољна својим изгледом, па је сада показала своју витку фигуру у бикинију. До изражаја су дошле њене витке ноге, узак струк као и тетоваже које има по тијелу.
Душица је недавно одговорила на прозивку да груди нису њене.
- Ево већ 4, 5 година јесу! Када купите телевизор, је л то ваш телевизор? Јесте. Како онда груди нису моје? - написала је Душица,а потом додала да све чешће јавне личности доживљавају малтретирање на мрежама само због тога што су популарни.
Иначе, Душица је одувијек била веома транспарентна када су естетски захвати у питању.
- Радила сам зубе, уста и груди, нос... Свака жена се боље осјећа када на себи промијени нешто набоље. Данас имам много више самопоуздања јер сам задовољна собом. Ако ће неко рећи да сам изоперисана, па нека сам -рекла је она тада и додала:
-Не бих могла да радим на телевизији да нисам задовољавала одређене критеријуме.
(телеграф)
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