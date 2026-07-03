Нисмо пазили: Чувени Хрват постао отац у 92. години

Аутор:АТВ редакција
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Једна од најневјероватнијих биографских прича на овим просторима везана је за име чувеног глумца Звонимира Рогоза, човјека који је оставио неизбрисив траг у историји хрватске кинематографије и театра.
Рођен је у Загребу, 10. октобра 1887. године. Рано је остао без оца и мајке, па је образовање стицао на релацији између Беча и родног града, да би на крају остао упамћен као први драмски умјетник у својој земљи који је доживио стоту годину.
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Током плодне каријере наступао је на сценама у Осијеку, Љубљани и Прагу, остваривши и запажен филмски успјех. Свјетску славу донио му је култни кинематографски рад "Екстаза", гдје је дијелио кадар са чувеном Хеди Ламар.
Она је тумачила лик младе супруге жељне страсти која је заробљена у брачној заједници са знатно старијим човјеком, кога је играо управо Рогоз.
"Хеди је жива, али је далеко, негде на Флориди. Имала је 18 година кад смо снимали тај филм у Прагу. Била је лијепа. Замислите, прије 50 година гола жена на филму. Режисер је двије године тражио глумицу за главну улогу по цијелој Чехословачкој, а на крају је довео лијепу Хеди из Њемачке," присјећао се својевремено глумац.
Поред изузетних професионалних достигнућа, јавност је највише интригирао несвакидашњи детаљ из његове приватне сфере.
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Наиме, Рогоз је добио насљедника Рафаела у својој 92. години, док је његова изабраница Агата била млађа од њега чак 56 година. Ова вијест је изазвала опште чуђење, па су чаршијом убрзо почеле да круже теорије и сумње у глумчево очинство.
Ипак, Агата је чврсто стајала иза својих ријечи, тврдећи да су такве спекулације плод пакости и љубоморе бивших жена које су некада биле у вези са овим харизматичним заводником.
Сам Рогоз је на медијску галаму одговорио потпуно смирено, уз препознатљив хумор и духовиту опаску која се и данас памти: "Нисмо пазили."
Премда је цијелог живота био магнет за супротни пол, званично је стао на луди камен свега два пута, а Агата је обиљежила позне године његовог живота.
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Своју страст према даскама које живот значе практиковао је и као стогодишњак, чиме је обезбиједио мјесто у Гинисовој књизи рекорда. Пред сам крај свог животног пута објавио је аутобиографско дјело под називом "Мојих првих 100 година”, а о његовој виталности свједочи и документарно остварење "Здрав Рогоз у здравом тијелу”.
Напустио је овај свијет 6. фебруара 1988. године у Загребу, у 101. години. Његово прво дијете из брака са супругом Лудвиком, успјешна чешка умјетница Либуша Рогоз, преминула је 2016. године.
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