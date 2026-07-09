Шта значи заправо уговор о издржавању о којем говори Мала Цана?

Аутор:АТВ редакција
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Послије смрти Андрије Бајића у јавности се много говори о његовој заоставштини, а посебну пажњу привукле су изјаве његове партнерке Мале Цане, која је у неколико наврата говорила о томе како је покојни пјевач још за живота уредио питање своје имовине.
Према њеним ријечима Андрија је желио да све буде ријешено на вријеме како, када њега више не буде, не би било неспоразума међу члановима породице.
Цана тврди да је кућу у Београду намијенио својим кћеркама, док је за другу некретнину, односно викендицу, наводно постојао уговор о доживотном издржавању који су њих двоје закључили још за његовог живота.
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У више медијских наступа истакла је да тај уговор није настао преко ноћи, већ да је био резултат заједничке одлуке којом су жељели да обезбједе једно друго. Како је навела, Андрија је сматрао да је то најбољи начин да се заштити особа која ће о њему бринути до краја живота, али и да се избјегну евентуални проблеми око расподјеле имовине.
Цана је испричала да се управо због тог уговора нашла на мети оспоравања, наводећи да су јој Андријине кћерке говориле како ће покушати да “оборе уговор о издржавању”. Ове тврдње изнијела је искључиво она у својим медијским иступима, док јавности нису представљене судске одлуке које би показале да је о томе вођен или окончан судски поступак.
Њене изјаве отвориле су питање које многе занима – шта заправо значи уговор о доживотном издржавању и какву правну снагу има.
Уговор о доживотном издржавању представља посебан правни посао којим се једна особа обавезује да другу издржава и брине о њој до краја живота. То подразумијева обезбјеђивање хране, смјештаја, његе, помоћи у свакодневним активностима, организовање лијечења и свега другог што је потребно примаоцу издржавања.
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Заузврат, након смрти примаоца издржавања, давалац стиче право на имовину која је прецизно наведена у уговору. Важно је нагласити да та имовина, уколико је уговор закључен у складу са законом и важећи је, не улази у оставинску масу која се дијели међу насљедницима.
Управо због тога се уговор о доживотном издржавању често разликује од тестамента. Тестамент се може мењати или опозвати током живота, док уговор представља двострано обавезујући правни посао у којем обе стране имају одређена права и обавезе.
То, међутим, не значи да уговор не може бити оспорен. Насљедници имају право да пред судом покушају да докажу да постоје законски разлози због којих би уговор требало поништити или прогласити ништавим. На пример, ако сматрају да није закључен у прописаној форми, да особа која га је потписала није била способна за расуђивање или да постоје други законом предвиђени разлози. О томе, међутим, не одлучује породица већ искључиво суд.
Због тога сама чињеница да наследници нису задовољни расподелом имовине није довољна да уговор аутоматски престане да важи. Све зависи од конкретних околности и доказа који би евентуално били изнети у судском поступку.
У случају Андрије Бајића, јавност за сада располаже искључиво изјавама Мале Цане, која тврди да је уговор постојао и да се односио на викендицу, док је кућа била намењена његовим ћеркама. Будући да садржај уговора није јавно објављен, нити постоји јавно доступна судска одлука која би разјаснила спор, није могуће са сигурношћу утврдити правни статус појединих некретнина нити исход евентуалних поступака.
Због тога се читава прича и даље заснива на медијским изјавама учесника, док би коначан одговор о правним последицама уговора могао дати једино надлежни суд уколико је такав поступак покренут, преноси Курир.
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