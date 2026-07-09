Супермама са Мундијала у танга бикинију

Аутор:АТВ редакција
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Сензационална италијанска новинарка Дилета Леота још једном је одушевила милионску армију на друштвеним мрежама носећи запањујући бикини.
Само пар мјесеци након што је добила друго дијете, водитељица ДАЗН-а је показала сензационалну фигуру и дословно запалила мреже. Свјетско првенство у фудбалу је ушло у завршну фазу, а како је мање утакмице тако једна од најпопуларнијих и најзансонијих спортских новинарки има више времена за одмор.
Звијезда ДАЗН-а искористила је вријеме како би подијелила објаву на Инстаграму за својих 9,4 милоуна пратитеља. Супруга голмана Шалкеа Лориса Кариуса ужива на одмору на Ибици. Њезини обожаватељи одушевљени су сликама, а одјељак за коментаре преплавили су похвалама.
Иначе, Дилета је била на више утакмица током Свјетског првенства овог љета у Мексику, Канади и САД-у. Њемачки голман и још славнија Италијанка упознали су се крајем 2022. и уживали у бурној романси.
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Вјерили су се и вјенчали 2023. године, док су своју ћерку Арију дочекали у августу те године. У мају ове године пар је добио друго дијете, сина Леонарда. Због тога је зову супермамом.
Дилета се редовно појављује на телевизији у пријеносима Серие А у својој домовини Италији. Извјештава са готово свих италијанских дербија, а њени доласци на стадиону изазивају праву пометњу међу навијачима. Редовно објављује како се припрема за утакмице и емисије, али неизоставне су фотографије и ван посла, преносе Независне новине.
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