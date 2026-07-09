Марија Шерифовић показала како лудује са другарицама на мору

Аутор:АТВ редакција
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Након бројних пословних обавеза, Марија Шерифовић одлучила је да љето проведе у опуштеној атмосфери, далеко од свакодневне гужве.
Друштво на одмору праве јој син Марио и најближи пријатељи, а дјелиће њихове идиле подијелила је и са пратиоцима на друштвеним мрежама.
Посебну пажњу привукла је фотографија са плаже на којој Марија ужива са сином. Њих двоје нису скидали осмијехе са лица, а многи су у коментарима примјетили колико заједно зраче срећом и колико им боравак на мору прија.
Недуго затим, пјевачица је објавила и фотографију са пријатељицама. У купаћем костиму позирала је насмијана у њиховом друштву, док су сви уживали у опуштеној атмосфери и добром расположењу.
"Живот је лијеп", поручила је Марија Шерифовић.
По свему судећи, Шерифовићева је пронашла идеалан начин да напуни батерије пред нове пословне изазове.
(ГрандТВ)
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