Од овога је умрла дива Бони Тајлер: Симптоми не смију да се игноришу

Аутор:АТВ редакција
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Вијест о смрти Бони Тајлер изазвала је бројне реакције, а према наводима који су се појавили у јавности, узрок је била перфорација цријева - тешко и потенцијално животно угрожавајуће стање које захтjева хитну медицинску помоћ.
Иако многи бол у стомаку често приписују пролазним тегобама, стручњаци упозоравају да одређени симптоми не смију да се игноришу. Када дође до пуцања зида црева, садржај из дигестивног тракта може да доспе у трбушну дупљу и изазове озбиљну инфекцију.
Без правовременог лечења, перфорација цријева може довести до упале потрбушнице, сепсе и отказивања органа.
Перфорација цријева настаје када се на зиду танког или дебелог цријева појави отвор. Кроз тај отвор бактерије и садржај из цријева могу да продру у трбушну шупљину, гдје организам реагује снажном упалом.
Једна од најопаснијих посљедица је перитонитис - упала потрбушнице, танке опне која облаже унутрашњост стомака и органе у њему.
Сцена
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Ово стање може брзо да напредује, због чега љекари перфорацију црева сматрају хитним стањем које захтева брзу дијагнозу и одговарајуће лијечење.
До пуцања зида црева може доћи из различитих разлога. Најчешћи узроци укључују:
дивертикулитис, односно упалу малих кесастих проширења на зиду дебелог цријева; запаљенске болести цријева, попут Кронове болести и улцерозног колитиса; повреде стомака; одређене инфекције; зачепљење цријева; компликације након медицинских процедура или операција; туморске промјене на цријевима, преноси Она.
Сцена
Умрла Бони Тајлер
У појединим случајевима перфорација може настати нагло, чак и када раније нису постојали јасни симптоми. Због тога је важно обратити пажњу на промјене које тијело шаље.
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