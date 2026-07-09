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Од овога је умрла дива Бони Тајлер: Симптоми не смију да се игноришу

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 12:45

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Бони Тајлер, пјевачица
Фото: AP Photo/Alastair Grant, File / Tanjug

Вијест о смрти Бони Тајлер изазвала је бројне реакције, а према наводима који су се појавили у јавности, узрок је била перфорација цријева - тешко и потенцијално животно угрожавајуће стање које захтjева хитну медицинску помоћ.

Иако многи бол у стомаку често приписују пролазним тегобама, стручњаци упозоравају да одређени симптоми не смију да се игноришу. Када дође до пуцања зида црева, садржај из дигестивног тракта може да доспе у трбушну дупљу и изазове озбиљну инфекцију.

Без правовременог лечења, перфорација цријева може довести до упале потрбушнице, сепсе и отказивања органа.

Шта се догађа када цријево пукне?

Перфорација цријева настаје када се на зиду танког или дебелог цријева појави отвор. Кроз тај отвор бактерије и садржај из цријева могу да продру у трбушну шупљину, гдје организам реагује снажном упалом.

Једна од најопаснијих посљедица је перитонитис - упала потрбушнице, танке опне која облаже унутрашњост стомака и органе у њему.

Бони Тајлер

Сцена

Ко је била Бони Тајлер? Два пута мијењала име због каријере

Ово стање може брзо да напредује, због чега љекари перфорацију црева сматрају хитним стањем које захтева брзу дијагнозу и одговарајуће лијечење.

Који су најчешћи узроци перфорације цријева?

До пуцања зида црева може доћи из различитих разлога. Најчешћи узроци укључују:

дивертикулитис, односно упалу малих кесастих проширења на зиду дебелог цријева; запаљенске болести цријева, попут Кронове болести и улцерозног колитиса; повреде стомака; одређене инфекције; зачепљење цријева; компликације након медицинских процедура или операција; туморске промјене на цријевима, преноси Она.

Бони Тајлор

Сцена

Умрла Бони Тајлер

У појединим случајевима перфорација може настати нагло, чак и када раније нису постојали јасни симптоми. Због тога је важно обратити пажњу на промјене које тијело шаље.

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Бони Тајлер

пјевачица Бони Тајлер

Преминула Бони Тајлер

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