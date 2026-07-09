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Разоткривене језиве методе у Хрватској, дјеца су у опасности

09.07.2026 15:09

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Разоткривене језиве методе у Хрватској, дјеца су у опасности
Фото: Envato/AFGreen

Само прошле године полиција је евидентирала 452 кривична дјела искоришћавања дјеце за порнографију – 25 више него годину раније. Због тога се спроводи кампања „Најбољи дјечји купаћи је онај који се носи“.

Љето, море и безбрижна дјечја игра. Фотографије с годишњег одмора за многе су успомене које желе да подијеле с породицом и пријатељима. Међутим, оне често заврше у погрешним рукама.

„Фотографија дјетета је веома тражена роба. У посљедњих осам година имамо пораст искоришћавања дјеце за порнографију од више од 300 одсто. Дјеца која се купају без купаћих костима интересантна су предаторима, педофилима, који ће ту фотографију и тај видео-снимак касније продати, подијелити и умножити на интернету и тиме довести у питање и само то дијете“, објашњава Томислав Рамљак, предсједник Центра за несталу и злостављану дјецу.

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Само прошле године полиција је евидентирала 452 кривична дјела искоришћавања дјеце за порнографију – 25 више него годину раније. Због тога се спроводи кампања „Најбољи дјечји купаћи је онај који се носи“.

Ево гдје скривају камере

Полицијска службеница Службе превенције Канцеларије главног директора полиције Анита Грачан истиче да су најчешћи починиоци страни држављани, особе старости од 30 до 60 година, које користе различите предмете како би сакриле скривене камере и неовлашћено снимале дјецу.

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Камере могу бити скривене у сунчаним наочарима, хемијским оловкама, преносним фрижидерима или боцама. Међутим, дјецу у опасност често несвјесно могу довести и сами родитељи.

„Апелујемо на родитеље да фотографије с љетовања и породичних дружења, на којима су дјеца оскудно обучена, не дијеле на друштвеним мрежама јер и то може бити предмет искоришћавања, већ да их заиста користе одговорно, у оквиру свог породичног окружења“, упозорава правобранитељка за дјецу Татјана Каткић Станић.

Казна за починиоце у правилу је од једне до десет година затвора.

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„Заиста забрињава податак да је прошле године 35 починилаца осуђено на рад за опште добро, а више од 50 одсто починилаца добило је казну од једне до двије године, што је заиста алармантно ако узмемо у обзир кривична дјела и посљедице којима је дијете касније изложено“, додаје Каткић Станић.

Ако примијетите сумњиво понашање, најсигурније је позвати полицију, јер је боље једном посумњати него једном закаснити.

(РТЛ Данас)

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Плажа

Дјеца

снимање

Порнографија

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