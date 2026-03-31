Акција ”Систем”: Петоро ухапшено због искориштавања дјеце за порнографију

Аутор:Огњен Матавуљ
У наставку акције ”Систем 2026” МУП Републике Српске ухапсио је пет особа осумњичених за искориштавање дјеце за порнографију.
Ухапшени су С.С, С.Ј, Д.Ш, и В.К. сви из Бањалуке и Б.Т. из Мркоњић Града.
Акцију су реализовали полицијски службеници Управе криминалистичке полиције у сарадњи са ПУ Бањалука и Мркоњић Град.
Поступајући по наредбама надлежних судова извршени су претреси на шест локација које користе осумњичени. Том приликом пронађена су и одузета средства извршења кривичног дјела и то рачунари, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, одређена марихуане и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
”Ухапшени се сумњиче да су, користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију, приступали групама у којима се дијелио садржај дјечије порнографије, док се поједина лица сумњиче и да су формирали складишни простор за чување преузетог материјала”, саопштио је МУП Српске.
Додају да ће након завршене криминалистичке обраде надлежном тужилаштву бити поднесен извјештај о извршеним кривичним дјелима.
