Акција ”Систем”: Петоро ухапшено због искориштавања дјеце за порнографију

Аутор:

Огњен Матавуљ
31.03.2026 12:37

Фото: МУП РС

У наставку акције ”Систем 2026” МУП Републике Српске ухапсио је пет особа осумњичених за искориштавање дјеце за порнографију.

Ухапшени су С.С, С.Ј, Д.Ш, и В.К. сви из Бањалуке и Б.Т. из Мркоњић Града.

Акцију су реализовали полицијски службеници Управе криминалистичке полиције у сарадњи са ПУ Бањалука и Мркоњић Град.

Претреси на шест локација

Поступајући по наредбама надлежних судова извршени су претреси на шест локација које користе осумњичени. Том приликом пронађена су и одузета средства извршења кривичног дјела и то рачунари, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, одређена марихуане и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.

Складиштили дјечију порнографију

”Ухапшени се сумњиче да су, користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију, приступали групама у којима се дијелио садржај дјечије порнографије, док се поједина лица сумњиче и да су формирали складишни простор за чување преузетог материјала”, саопштио је МУП Српске.

Акција Систем 2

Додају да ће након завршене криминалистичке обраде надлежном тужилаштву бити поднесен извјештај о извршеним кривичним дјелима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Полицајци оптужени за сексуално искориштавање малољетница

Хроника

Полицајци оптужени за сексуално искориштавање малољетница

2 ч

0
Паљанин палио ауто бившој супрузи, па завршио у болници

Хроника

Паљанин палио ауто бившој супрузи, па завршио у болници

2 ч

0
Поднесен извјештај против Коњичанина због сумње на ратне злочине

Хроника

Поднесен извјештај против Коњичанина због сумње на ратне злочине

2 ч

0
Ухапшен Бањалучанин, ножем пријетио суграђанину

Хроника

Ухапшен Бањалучанин, ножем пријетио суграђанину

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

36

Огласио се Ивица Дачић о наставку лијечења, посебно се захвалио Стевандићу

13

35

У центру града пронађено тијело мушкарца

13

29

Ухапшен Турчин с потјернице, кршио закон о клађењу

13

28

Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

13

19

Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

