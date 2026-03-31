Logo
Large banner

Полицајци оптужени за сексуално искориштавање малољетница

Извор:

АТВ

31.03.2026 11:34

Коментари:

0
Полицајци оптужени за сексуално искориштавање малољетница

Кантонално тужилаштво у Тузли експресно је подигло оптужницу против четири особе које су јуче ухапшене у оквиру предмета сексуалног искориштавања двије малољетнице!

Оптужени су полицајци из Калесије Емир Кадрић (23) и Исмет Хујдур (24), полицајац из Живиница Алмир Хоџић (36) и Мирсад Јагодић (64) из Бановића, а на терет им је стављено кривично дјело трговина људима.

”Оптужница је достављена Општинском суду Калесија на потврђивање и суду је стављен приједлог да се оптуженима одреди мјера притвора у законском року”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.

Hapšenje, lisice

Хроника

Појашњавају да се тројици полицајаца и Јагодићу на терет ставља да су од априла 2024. до јула 2025. године више пута сексуално искориштавали двије малољетнице, иако су знали и били свјесни да су жртве трговине људима и да су малољетне.

Оптужница је резултат рада истражног тима полиција и тужилаштва на предмету трговине људима у којем је у јануару 2026. године већ потврђена оптужница против полицајаца Бесима Копића, Миралема Халиловића, Јасмина Модрића, Џевада Пожегића, Шемсудина Кадрића, некадашњег посланика у Парламенту БиХ и универзитетског професора Зијада Јагодића, Сулејмана Шехића и Недима Авдића.

Подијели:

Тагови :

podvođenje djece

prostitucija

policajci

хапшење

Оптужница

Тузла

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner