Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

Аутор:

АТВ
30.03.2026 11:04

Фото: Pexels

Четири особе, од чега су тројица полицајци из Калесије и Живиница, ухапшени су у оквиру истраге у вези са подвођењем двије малољетнице на подручју Тузланског кантона.

Акцију спроводе истражиоци криминалистичке полиције МУП-а Тузланско кантона у предмету против Бесима Копића и других, осумњичених за трговину људима.

"У оквиру акције ухапшене су четири особе, од чега су тројица полицијски службеници Управе полиције МУП-а ТК и то Е.К. (23) и И.Х. (24) који су запослени у ПС Калесија, те полицијски службеник ПС Живинице А.Х. (36), те М.Ј. (64) из Бановића", саопштио је МУП Тузланског кантона.

Привремено суспендовани с посла

Додају да ће осумњичени након криминалитичке обраде бити предати у надлежност Кантоналног тужилаштва у Тузли.

"Директор Управе полиције МУП ТК-а данас је донио Одлуку о привременој суспензији за наведене полицијске службенике, до окончања кривичног или дисциплинског поступка", наводе у полицији.

Подсјетимо у оквиру истраге раније је ухапшено осам особа, међу којима су полицијски службеници, али и некадашњи посланик у Парламенту БиХ и универзитетски професор Зијад Јагодић. Ухапшени су још и Бесим Копић, Миралем Халиловић, Јасмин Модрић, Џевад Пожегић, Шемсудин Кадрић, Сулејман Шехић и Недим Авдић.

Подводили 15-годишње дјевојчице

Из Тужилаштва је раније саопштено да су Копић, Кадрић, Халиловић, Модрић и Шехић осумњичени да су у периоду од априла 2024. до краја јула 2025. године врбовали, наводили, превозили на различите локације на подручју Калесије, Живиница и Сребреника, предавали другим лицима и скривали двије петнаестогодишње ђевојчице у сврху искориштавања проституцијом и другим облицима сексуалног искориштавања.

И они су користили њихове сексуалне услуге за које су им плаћали. Дио новца, које су ђевојчице добијали од других, узимао је Бесим Копић.

Више из рубрике

Наоружан сатаром улетио у пун локал и опљачкао госте

Хроника

Наоружан сатаром улетио у пун локал и опљачкао госте

6 ч

0
Заплијењени предмети у Бијељини

Хроника

Акција ''Орион'' у Бијељини: Хапшења и запљена дроге и новца

6 ч

0
Сатара

Хроника

Мушкарац ушао са сатаром и направио хаос у ресторану

6 ч

0
Несрећа код Кључа, погинуо полицајац, други у критичном стању превезен на УКЦ

Хроника

Детаљи трагедије: Један припадник МУП-а Српске погинуо, други критично

6 ч

0

