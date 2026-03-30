Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

Четири особе, од чега су тројица полицајци из Калесије и Живиница, ухапшени су у оквиру истраге у вези са подвођењем двије малољетнице на подручју Тузланског кантона.
Акцију спроводе истражиоци криминалистичке полиције МУП-а Тузланско кантона у предмету против Бесима Копића и других, осумњичених за трговину људима.
"У оквиру акције ухапшене су четири особе, од чега су тројица полицијски службеници Управе полиције МУП-а ТК и то Е.К. (23) и И.Х. (24) који су запослени у ПС Калесија, те полицијски службеник ПС Живинице А.Х. (36), те М.Ј. (64) из Бановића", саопштио је МУП Тузланског кантона.
Додају да ће осумњичени након криминалитичке обраде бити предати у надлежност Кантоналног тужилаштва у Тузли.
"Директор Управе полиције МУП ТК-а данас је донио Одлуку о привременој суспензији за наведене полицијске службенике, до окончања кривичног или дисциплинског поступка", наводе у полицији.
Подсјетимо у оквиру истраге раније је ухапшено осам особа, међу којима су полицијски службеници, али и некадашњи посланик у Парламенту БиХ и универзитетски професор Зијад Јагодић. Ухапшени су још и Бесим Копић, Миралем Халиловић, Јасмин Модрић, Џевад Пожегић, Шемсудин Кадрић, Сулејман Шехић и Недим Авдић.
Из Тужилаштва је раније саопштено да су Копић, Кадрић, Халиловић, Модрић и Шехић осумњичени да су у периоду од априла 2024. до краја јула 2025. године врбовали, наводили, превозили на различите локације на подручју Калесије, Живиница и Сребреника, предавали другим лицима и скривали двије петнаестогодишње ђевојчице у сврху искориштавања проституцијом и другим облицима сексуалног искориштавања.
И они су користили њихове сексуалне услуге за које су им плаћали. Дио новца, које су ђевојчице добијали од других, узимао је Бесим Копић.
