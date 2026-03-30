Акција ''Орион'' у Бијељини: Хапшења и запљена дроге и новца

Аутор:Стеван Лулић
Двије особе ухапшене су у Бијељини у акцији "Орион", усмјереној на сузбијање кривичних дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“, "Омогућавање уживања опојних дрога“, "Фалсификовање исправе“ и "Кривотворење новца".
Акција је спроведена у петак, 27. марта, а у њој су ухапшени С.Р. и А.Т.
Полиција је током акције заплијенила одређену количину дроге, новац, као и друге предмете који се доводе у везу са поменутим кривичним дјелима.
"На основу Наредбе Окружног суда у Бијељини, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, извршен је претрес на три локацији на подручју града Бијељине које користе осумњичена лица. Том приликом је пронађено и привремено одузето више пвц паковања у којима се налазила бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин укупне масе 61,9 грама, новац у различитим апоенима, вакумирка, дигиталне ваге, предмети са траговима бијеле прашкасте материје на себи, мобилни телефони, документи, новчанице за које се сумња да су фалсификоване као и остали предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку", саопштено је из Полицијске управе Бијељина.
Ухапшени С.Р. је уз Извјештај о почињеним кривичним дјелима предат у надлежност и на даље поступање Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.
