Отишао на сахрану пријатеља, а у ковчегу је била његова мајка

Киша неумољиво пљушти по окупљенима на гробљу поред цркве Твета, недалеко од шведског града Седертеље. Атмосфера је тиха, тешка и испуњена невjерицом.
Два гроба око којих људи стоје прекривена су свjежом земљом. Иза њих је паркиран жути багер, као неми сведок догађаја који је потресао двijе породице и покренуо питања о процедурама у државном здравственом систему.
У сриједу је сахрањена Вардах Атван Сархан - по други пут.
Ова 78-годишња жена преминула је прошле недјеље у болници у граду Седертеље, након краће болести. Њени посљедњи сати протекли су мирно, онако како многи прижељкују. Била је окружена породицом и најближима.
“Све је било веома тихо и достојанствено“, казала је унука Јасмин Ангела Азиз, стојећи на киши са капуљачом навученом преко главе.
Породица је планирала сахрану за уторак, тачно седам дана након смрти баке. Међутим, догађаји који су услиједили претворили су план у низ шокантних открића.
Када су у понедјељак контактирали болницу како би, према процедури, преузели тијело, чланови породице су добили неочекивану и узнемирујућу информацију - тијело њихове мајке и баке више није било тамо!
Испоставило се да је друга породица, грешком, недјељу дана раније преузела тијело покојне Вардах - и сахраниле га, вјерујући да је ријеч о њиховом преминулом члану, преноси Афтонбладет.
Обје породице припадају мандејској вјерској заједници. У складу са њиховим обичајима, тијело преминулог се након смрти умотава у бијело платно. Због тога лице и тијело нису видљиви у мртвачници, што је, према свему судећи, допринијело замјени идентитета.
Према наводима породице, тијело које је замијењено са Вардахиним припадало је старијем мушкарцу - знатно вишем и крупнијем од ње, најмање 20 центиметара вишем. Управо то тијело је остало у мртвачници када је дошла Вардахина породица.
“Не могу да разумем како је ово могло да се деси. Моја бака је била ситна жена. Дјелује немогуће помешати тијела, чак и ако су била прекривена“, казала је Јасмин Ангела Азиз, гледајући у два гроба који су један поред другога.
Према њеним ријечима, и друга породица је имала сумње.
“Било им је чудно када су видели тијело прије сахране. Питали су особље зашто је тако мало. Речено им је да тијело може да се смањи након смрти“, казала је.
У уторак је породица преминуле баке имала састанак са представницима болнице. Они су изразили жаљење због онога што се догодило и најавили интерну истрагу да би се утврдило како је могло да дође до грешке.
Породица је најавила да ће случај пријавити надлежним институцијама и разматра даље правне кораке.
“Упутили су извињење због овога. Али, овако нешто не сме да се деси уопште. Породица је у потпуном шоку и очајна“, каже Хелин Азиз, такође унука преминуле.
Посебно трауматичан аспект ове ситуације јесте чињеница да је Вардахин син, Басем Бустан Азиз, присуствовао погрешној сахрани - не знајући да је у ковчегу заправо његова мајка.
Он познаје породицу која је грешком преузела тијело, због чега је био међу присутнима на посљедњем испраћају, одржаном претходне недјеље.
“Као син, незамисливо је да се овако нешто могло догодити. Ово не смије да се дешава”, казао је.
Када је накнадно схватио шта се заиста догодило, суочио се са додатним теретом.
“Било је ужасно то схватити”, додао је Басем.
Упркос свему, покушава да пронађе макар делимичан мир у чињеници да је његова мајка на крају добила достојанствен опроштај.
“Захвалан сам што је ипак имала лијеп испраћај са својим најближима и што сада може да почива на правом мјесту, под својим именом“, додао је, преноси Телеграф.рс.
