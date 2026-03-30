Нове мјере на пумпама: Цијена горива може се мијењати само у овом периоду

Аутор:

АТВ
30.03.2026 09:49

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Од сриједе на пумпама у Њемачкој почиње да важи потпуно ново правило: цијене горива моћи ће да се повећају само једном дневно – тачно у 12 часова. Стручњаци упозоравају да би управо у том тренутку могао да услиједи нагли скок цијена, што би додатно отежало возачима да се снађу у ионако хаотичним промјенама на тржишту.

Нова „правила игре“ дио су пакета мјера њемачке владе, којом се покушава да се обуздају велике и честе осцилације цијена горива. До сада су се цијене на пумпама мијењале и по неколико десетина пута дневно, што је потрошачима готово онемогућавало да прате када је најповољније сипати гориво.

Према новој регулативи, поскупљења ће бити дозвољена само једном дневно у подне, док ће снижавање цијена и даље бити могуће у било ком тренутку, пише Билд.

Овај модел није нов - већ годинама се примјењује у Аустрији, а Берлин сада покушава да исти принцип искористи како би повећао транспарентност и смањио манипулације цијенама.

Међутим, аналитичари упозоравају на могуће нежељене посљедице. Постоји реална опасност да нафтне компаније концентришу поскупљења управо у 12 сати, што би могло да доведе до наглог дневног „скока“ цијена, умјесто њиховог постепеног раста.

Прве анализе показују и како би ново правило могло да утиче на понашање возача:

најниже цијене могле би да буду у касним јутарњим сатима, непосредно прије поднева послије 12 часова очекује се скупљи период током дана поподне и увече, могуће су мање корекције наниже, у зависности од конкуренције међу пумпама.

Циљ реформе је да се уведе више реда на тржиште и олакша поређење цијена, али власти признају да ова мјера сама по себи не гарантује ниже цијене горива, јер оне и даље у великој мјери зависе од глобалних кретања на тржишту нафте и геополитичких криза.

Другим ријечима – правила се мијењају, али борба за јефтинији резервоар тек почиње.

