Додик: У побједама Русије видимо и своје побједе

30.03.2026 09:30

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да Срби у у борби коју води руски народ за своја права виде и сопствене побједе, које нису биле могуће онда када је цио свијет напао Србију и Републику Српску.

"Русија као држава и њен предсједник имају право да воде суверену политику и да се боре за права Руске Федерације и руског народа. То нама, Србима, помаже да у борби коју води руски народ видимо и неке наше побједе, које нису биле могуће онда када је цио свијет напао Србију и Републику Српску", рекао је Додик у интервјуу за РИА Новости.

Додик је навео да Запад наставља да врши притисак на Републику Српску.

"Запад и ЕУ настављају да буду деструктивни, не прекидају своје деструктивне активности и планове против Републике Српске и свега што она представља. Свакодневно нам постављају захтјеве који су против нас и демонстрирају свој непријатељски став према Републици Српској и српском народу", додао је предсједник СНСД-а.

Говорећи о енергетици, Додик је рекао да је снабдијевање Републике Српске енергентима поуздано једино преко територије Србије из Русије.

"Основу нашег снабдијевања видимо у прикључењу на `Источну интерконекцију`. Једино озбиљно, дугорочно и квалитетно снабдијевање енергентима можемо очекивати са истока, преко Србије", поручио је Додик.

Напоменуо је да ЕУ и Њемачка желе да искористе дестабилизацију Балкана.

"Иза притиска ЕУ, а посебно Њемачке, стоје њихове зле намјере да дестабилизују цио Балкан и искористе га за своје циљеве. Овог пута не као Хитлер са тенковима, већ на другачији начин, како су то они осмислили, `либерално`", рекао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Милорад Додик

Русија

Србија

Коментари (1)
