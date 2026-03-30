Додик: У побједама Русије видимо и своје побједе

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да Срби у у борби коју води руски народ за своја права виде и сопствене побједе, које нису биле могуће онда када је цио свијет напао Србију и Републику Српску.
"Русија као држава и њен предсједник имају право да воде суверену политику и да се боре за права Руске Федерације и руског народа. То нама, Србима, помаже да у борби коју води руски народ видимо и неке наше побједе, које нису биле могуће онда када је цио свијет напао Србију и Републику Српску", рекао је Додик у интервјуу за РИА Новости.
Додик је навео да Запад наставља да врши притисак на Републику Српску.
"Запад и ЕУ настављају да буду деструктивни, не прекидају своје деструктивне активности и планове против Републике Српске и свега што она представља. Свакодневно нам постављају захтјеве који су против нас и демонстрирају свој непријатељски став према Републици Српској и српском народу", додао је предсједник СНСД-а.
Крао телефоне и подизао хиљаде са туђих картица
Говорећи о енергетици, Додик је рекао да је снабдијевање Републике Српске енергентима поуздано једино преко територије Србије из Русије.
"Основу нашег снабдијевања видимо у прикључењу на `Источну интерконекцију`. Једино озбиљно, дугорочно и квалитетно снабдијевање енергентима можемо очекивати са истока, преко Србије", поручио је Додик.
Напоменуо је да ЕУ и Њемачка желе да искористе дестабилизацију Балкана.
"Иза притиска ЕУ, а посебно Њемачке, стоје њихове зле намјере да дестабилизују цио Балкан и искористе га за своје циљеве. Овог пута не као Хитлер са тенковима, већ на другачији начин, како су то они осмислили, `либерално`", рекао је Додик.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
15 ч9
Република Српска
19 ч12
