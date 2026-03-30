Додик: Организацију "Муслиманска браћа" прогласити терористичком

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик очекује да Предсједништво БиХ донесе одлуку којом ће организација "Муслиманска браћа" бити проглашена терористичком, опасном по БиХ, њене грађане и свијет у цјелини.
Додик је истакао да перформанси и празне приче у Вашингтону, а подршка непријатељима Сједињених Држава и Израела у Сарајеву, не иду заједно.
Очекујем да Предсједништво БиХ донесе одлуку којом ће "Муслиманска браћа" бити проглашена терористичком организацијом, опасном по БиХ, њене грађане и свијет у цјелини.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 30, 2026
Перформанси и празне приче у Вашингтону, а подршка непријатељима САД и Израела у Сарајеву, не иду заједно.
Ево…
"Ево им прилике да Хагаду уступе Израелу и подрже свјетску борбу против тероризма.
Без тога је све што раде само играрија", написао је Додик на "Иксу".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
04
11
04
11
04
11
03
10
56
Тренутно на програму