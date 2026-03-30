Тутњава је била страшна: Снажан земљотрес погодио Албанију

Земљотрес магнитуде 4 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 30. марта 2026 у 05:18 часова, на подручју Албаније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је 28 километара југозападно од Елбасана.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.
Још један земљотрес од 2,7 степени Рихтера потресао је Албанију нешто касније - у 6.49 сати, пише Блиц.
Према подацима Републичког сеизмолошког завода Србије други потрес догодио се на дубини од 5 километара, јужније од Тиране.
"Спавао сам када је кревет почео да се љуља, тутњава је била страшна", "Стакла на прозорима су звечала", "Ово је баш било јако", писали су грађани на платформи ЕМСЦ.
