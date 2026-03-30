Зел упозорава: БиХ се претвара у ирански протекторат

Аутор:АТВ
Амерички адвокат и политички активиста Марк Зел реаговао је на потез бошњачког члана Предсједништва Дениса Бећировића.
Он је оцијенио да овакви потези јасно показују да се БиХ под муслиманском контролом претвара у ирански протекторат.
The Bosnian Presidency under Moslem control is turning Bosnia-Herzegovina into an Iranian proxy https://t.co/BrXU2SoBku— Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) March 29, 2026
Подсјећамо, Бећировић је одбио да закаже сједницу о резолуцији којом би се осудили напади Ирана на земље Залива, упркос захтјеву српског члана Жељке Цвијановић за хитно засједање 23. марта.
