Зел упозорава: БиХ се претвара у ирански протекторат

Аутор:

АТВ
30.03.2026 07:29

Коментари:

0
Амерички адвокат и политички активиста Марк Зел реаговао је на потез бошњачког члана Предсједништва Дениса Бећировића.

Он је оцијенио да овакви потези јасно показују да се БиХ под муслиманском контролом претвара у ирански протекторат.

Подсјећамо, Бећировић је одбио да закаже сједницу о резолуцији којом би се осудили напади Ирана на земље Залива, упркос захтјеву српског члана Жељке Цвијановић за хитно засједање 23. марта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

