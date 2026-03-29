Аутомобилом налетио на пјешаке, повријеђено 7 особа

29.03.2026

21:44

Антитерористички истражитељи укључени су у истрагу након што је аутомобил налетио на пјешаке у центру града Дерби, у Енглеској и повриједио седам особа, саопштила је данас полиција.

Осумњичени возач, 36-годишњи мушкарац из Дербија, ухапшен је под сумњом за покушај убиства послије инцидента који се догодио у области Фрер Гејт синоћ око 21.30 часова.

Полиција грофовије Дербишајер нагласила је да је укључивање специјализованих антитерористичких јединица уобичајена пракса и да то не значи да се инцидент тренутно третира као акт тероризма.

Осумњичени је пореклом из Индије, али већ дуже вријеме живи у Великој Британији и налази се у притвору ради испитивања.

Аутомобил за који се сумња да је коришћен у инциденту, црни “сузуки свифт”, заустављен је убрзо након догађаја.

Седам особа задобило је тешке, али не и по живот опасне повреде.

Истрага о околностима инцидента је у току.

Збринути су на лицу места, а потом превезени у болнице у Дербију и Нотингему.

Свједоци описују инцидент као “потпуни хаос” и “језив призор”, наводећи да су људи лежали на тротоару и коловозу, прекривени крвљу.

Полиција је саопштила да, упркос спекулацијама на интернету, у инциденту нема погинулих, као и да тренутно не постоји шира пријетња по јавност.

"Истрага о околностима инцидента је у току и разматрамо све могуће мотиве", саопштила је полиција.

Начелница полиције Ема Олдред рекла је да је реч о изузетно трауматичном догађају, али и нагласила да је осумњичени брзо ухапшен захваљујући брзој реакцији полиције и помоћи грађана.

