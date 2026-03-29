Аутомобилом налетио на пјешаке, повријеђено 7 особа

Аутор:АТВ
29.03.2026
21:44
Коментари:0
Антитерористички истражитељи укључени су у истрагу након што је аутомобил налетио на пјешаке у центру града Дерби, у Енглеској и повриједио седам особа, саопштила је данас полиција.
Осумњичени возач, 36-годишњи мушкарац из Дербија, ухапшен је под сумњом за покушај убиства послије инцидента који се догодио у области Фрер Гејт синоћ око 21.30 часова.
Градови и општине
Брат и сестра из Српца раме уз раме у полицијској униформи
Полиција грофовије Дербишајер нагласила је да је укључивање специјализованих антитерористичких јединица уобичајена пракса и да то не значи да се инцидент тренутно третира као акт тероризма.
Осумњичени је пореклом из Индије, али већ дуже вријеме живи у Великој Британији и налази се у притвору ради испитивања.
Аутомобил за који се сумња да је коришћен у инциденту, црни “сузуки свифт”, заустављен је убрзо након догађаја.
Седам особа задобило је тешке, али не и по живот опасне повреде.
Истрага о околностима инцидента је у току.
Бања Лука
Апел на мрежама узнемирио Бањалучане: "Иза свега стоји велика лаж"
Збринути су на лицу места, а потом превезени у болнице у Дербију и Нотингему.
Свједоци описују инцидент као “потпуни хаос” и “језив призор”, наводећи да су људи лежали на тротоару и коловозу, прекривени крвљу.
Полиција је саопштила да, упркос спекулацијама на интернету, у инциденту нема погинулих, као и да тренутно не постоји шира пријетња по јавност.
"Истрага о околностима инцидента је у току и разматрамо све могуће мотиве", саопштила је полиција.
Србија
Затворена гласачка мјеста у Србији
Начелница полиције Ема Олдред рекла је да је реч о изузетно трауматичном догађају, али и нагласила да је осумњичени брзо ухапшен захваљујући брзој реакцији полиције и помоћи грађана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму