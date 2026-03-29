Драма у Америци: Дрон близу авиона у којем је био Трамп

Пилоти компаније Делта извијестили су путнике о блиском сусрету прије него што је саобраћај настављен.

Дрон је летио опасно близу међународног аеродрома Палм Бич (ПБИ) док је предсједнички авион, у којем се налазио Трамп, узлијетао. То је изазвало тренутну обуставу свих операција на земљи и хитно подизање хеликоптера како би се испитао ваздушни простор.

🇺🇲BREAKING | An unidentified drone dangerously approached Trump's plane during takeoff from Palm Beach, — Fox News



The footage shows military helicopters being scrambled to the scene.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/l6tK3ovzj4 — Visioner (@visionergeo) March 29, 2026

Пилоти компаније Делта уживо су обавијестили путнике о инциденту, наводећи да се дрон превише приближио током полијетања предсједничког авиона и да су хеликоптери послати на терен. Обустава саобраћаја је зауставила кретање свих осталих авиона ради безбједности. Ер Форс 1 је безбједно полетио, а обустава је у међувремену укинута и нормалне аеродромске операције су настављене.

Нема извјештаја о повријеђенима, а Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) и Тајна служба још увијек се нису званично огласиле.

Ни Федерална управа за ваздухопловство (ФАА), нити америчка Тајна служба - званична јединица задужена за обезбјеђење предсједника - нису издале званично саопштење о инциденту, пише "Телеграф".

Трамп често практикује да напусти Бијелу кућу и проведе викенд или дужи период у свом одмаралишту Мар-а-Лаго у Палм Бичу.

Овог фебруара, наоружани мушкарац који је ушао у периметар Мар-а-Лага убијен је у пуцњави од стране агената Тајне службе и локалне полиције. Трамп се у том тренутку налазио у Вашингтону.