Масовна макљажа кошаркашица у БиХ

АТВ

29.03.2026

21:50

Туча кошаркашица у БиХ
Фото: Screenshot / YouTube

У Зеници је, у оквиру посљедњег, 22. кола Првенства БиХ за кошаркашице, одигран градски дерби између екипа Џампер Тауруса и ОКК Зеница, који је, упркос убједљивој побједи домаћег тима, обиљежен инцидентом на крају сусрета.

Утакмица није имала резултатски значај за коначан пласман, али је представљала прилику за домаћи састав да додатно уигра форму пред предстојећи плеј-оф, док су кошаркашице ОКК Зеница већ прије пар кола осигурале опстанак у својој првој сезони у највишем рангу такмичења.

Кошаркашице Џампера оправдале су улогу фаворита, те су оствариле убједљиву побједу резултатом 89:66.

Како јавља Зеницаблог, током поздрављања играчица након утакмице дошло је до сукоба између Ене Шеховић (Џампер Таурус) и Каните Смајић (ОКК Зеница), који је убрзо прерастао у већи физички обрачун на терену.

У ситуацију су се потом укључиле и остале играчице оба тима, а у једном тренутку на паркет је ушао и дио публике.

Међу актерима инцидента била је и играчица Џампера Камрyн Хил, која је била у центру дешавања током сукоба, након чега су реаговали радници обезбјеђења и полиција, те је ситуација стављена под контролу.

Тензије су након одређеног времена смирене, а сусрет је окончан без даљих посљедица.

