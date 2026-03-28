Будућност славила у Лакташима

Аутор:АТВ
28.03.2026
20:05
Коментари:0
Кошаркаши Игокее поражени су од Будућности резултатом 75:100 у оквиру пете рунде Топ 8 фазе АБА лиге.
Подгоричка екипа утакмицу је преломила у трећој четвртини када су стекли двоцифрену предност коју су до краја меча увећавали.
Сјајан меч за госте одиграо је Аксел Бутеј који је убацио 27 поена, Рашид Сулајмон се зауставио на 20.
У екипи Игокее Амад Рори постигао је 17 поена, док је Марко Јеремић имао 16.
Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)
Будућност је сада на омјеру 16/5 и у наредном колу дочекује Партизан. Кошаркаши Игокее имају учинак 9/12 и сљедећег викенда дочекују Црвену звезду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму