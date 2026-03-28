Будућност славила у Лакташима

Аутор:

АТВ

28.03.2026

20:05

Игокеа-Будућност
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее поражени су од Будућности резултатом 75:100 у оквиру пете рунде Топ 8 фазе АБА лиге.

Подгоричка екипа утакмицу је преломила у трећој четвртини када су стекли двоцифрену предност коју су до краја меча увећавали.

Сјајан меч за госте одиграо је Аксел Бутеј који је убацио 27 поена, Рашид Сулајмон се зауставио на 20.

У екипи Игокее Амад Рори постигао је 17 поена, док је Марко Јеремић имао 16.

ruža

Србија

Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

Будућност је сада на омјеру 16/5 и у наредном колу дочекује Партизан. Кошаркаши Игокее имају учинак 9/12 и сљедећег викенда дочекују Црвену звезду.

КК Игокеа

KK Budućnost

Више из рубрике

Лука Дончић убацио 60 поена

Кошарка

Дончић шокиран: Што боље играм, то ми рејтинг више пада

5 ч

0
Никола Јокић на утакмици против Јута Џеза остварио нови трипл-дабл

Кошарка

Нова ноћ, нова доминација Николе Јокића - ВИДЕО

11 ч

0
Овако сада изгледа табела Евролиге након праза Звезде

Кошарка

Овако сада изгледа табела Евролиге након праза Звезде

20 ч

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.

Кошарка

Тотални преокрет у МВП трци: Ево како стоји Јокић

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

05

Будућност славила у Лакташима

20

00

Коме је Иран дозволио да прође кроз Ормуски мореуз

19

42

Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

19

25

Једна особа погинула на брзој цести Бањалука-Лакташи

19

23

Ограничења боравка у Шенген зони погађа превознике

