Јокић и Дончић под истрагом НБА

28.03.2026

20:26

Лука Дончић и Никола Јокић
Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

НБА лига је покренула истрагу која обухвата и мечеве Николе Јокића и Луке Дончића.

НБА лига се суочава са све већом пажњом према такозваном "танковању", стратегији коју користе тимови без шанси за плеј-оф како би побољшали позицију на драфту.

Циљ лигаша је да идентификују и санкционишу покушаје намјерног губљења мечева, а сада су под истрагом и поједине утакмице у којима су учествовали Никола Јокић и Лука Дончић.

Један од спорнијих мечева био је дуел Денвер Нагетса и Јуте Џез.





Будућност славила у Лакташима

Денвер је у четвртој четвртини направио серију од 21:5 и преокренуо двоцифрени заостатак, али је пажњу НБА комисије привукао податак да два најефикаснија играча Јуте – Кајл Филиповски и Брајс Сенсабо – нису провела ни секунд на терену у посљедњих 12 минута.

Сличан образац примјећен је и на мечу Лејкерса, гд‌је су Нетси одлучили да четврту четвртину одиграју без Ника Клакстона, Заира Вилијамса и Нола Клаунија.

(Б92)

