Спектакл почиње у 18:00 - ПСЖ и Арсенал за титулу

Коментари:1
Финале Лиге шампиона између браниоца титуле ПСЖ-а и Арсенала игра се вечерас од 18:00 у Будимпешти.
Арсенал је посљедњи пут играо финале Лиге шампиона 2006. године када су изгубили од Барселоне 2:1 у Паризу. Лондонска екипа већ је направила одличан резултат ове сезоне јер су након двије деценије освојили Премијер лигу Енглеске.
ПСЖ наставља да пише историју. Највећи успјех клуба био је прошле године када су подигли пехар Лиге шампиона, а ове године би могли да понове успјех.
Пред гледаоцима је надмудривање два шпанска стручњака - Луса Енрикеа и Микела Артрете.
Имаћемо прилику да гледамо најефикаснији напад против најбоље одбрена у овосезонском такмичењу.
Фудбал
3 седм0
Фудбал
10 мј0
Фудбал
1 седм1
Фудбал
1 седм0
Најновије
12
04
11
55
11
47
11
32
11
25
Тренутно на програму