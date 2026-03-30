Logo
Large banner

Трамп: Желим да преузмем иранску нафту, убијање њихових лидера је промјена режима

Аутор:

АТВ
30.03.2026 07:24

Коментари:

1
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп каже да напади на највише иранско руководство заправо представљају промјену режима, понављајући тврдњу коју је први пут изнио када је најавио преговоре о окончању рата са Ираном.

"Један режим је био десеткован, уништен, сви су мртви. И режим је углавном мртав, а трећи режим – имамо посла са другачијим људима од оних са којима се било ко раније сусрео... Искрено, били су веома разумни", рекао је Трамп новинарима у авиону.

Ротација полиција

Свијет

Што се тиче Моџтабе Хамнеија, сина Алија Хамнеија, кога су ирански свештеници изабрали да замијени оца на мјесту врховног вође, Трамп понавља да је био у изолацији.

"Можда је жив, али је очигледно веома тешко рањен", додао је Трамп.

Поручио је да је "прилично сигуран" у договор са Ираном, али да постоји могућност да се то неће догодити. Ипак, тврдио је да су САД постигле "промјену режима" у Ирану.

СПЦ

Друштво

У интервјуу за Фајненшел тајмс, Трамп је рекао да жели да преузме иранску нафту и да би САД могле да заузму ирански извозни центар на острву Харг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner