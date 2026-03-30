Трамп: Желим да преузмем иранску нафту, убијање њихових лидера је промјена режима

Аутор:АТВ
Амерички предсједник Доналд Трамп каже да напади на највише иранско руководство заправо представљају промјену режима, понављајући тврдњу коју је први пут изнио када је најавио преговоре о окончању рата са Ираном.
"Један режим је био десеткован, уништен, сви су мртви. И режим је углавном мртав, а трећи режим – имамо посла са другачијим људима од оних са којима се било ко раније сусрео... Искрено, били су веома разумни", рекао је Трамп новинарима у авиону.
Што се тиче Моџтабе Хамнеија, сина Алија Хамнеија, кога су ирански свештеници изабрали да замијени оца на мјесту врховног вође, Трамп понавља да је био у изолацији.
"Можда је жив, али је очигледно веома тешко рањен", додао је Трамп.
Поручио је да је "прилично сигуран" у договор са Ираном, али да постоји могућност да се то неће догодити. Ипак, тврдио је да су САД постигле "промјену режима" у Ирану.
У интервјуу за Фајненшел тајмс, Трамп је рекао да жели да преузме иранску нафту и да би САД могле да заузму ирански извозни центар на острву Харг.
