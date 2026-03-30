Цијене нафте порасле на више од 115 долара по барелу

АТВ
30.03.2026 07:02

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте премашиле су данас 115 долара по барелу приликом отварања тржишта у Азији, док се настављају ваздушни удари у земљама на Блиском истоку, нешто више од мјесец дана након почетка рата у Ирану.

Цијена сирове нафте марке "брент" је 115,84 долара, што је повећање од 2,9 одсто у односу на цијену од петка, преноси ББЦ.

Александар Вучић

Србија

Александар Вучић прочитао резултате избора

Цијена те нафте по барелу била је око 72 долара по барелу прије 28. фебруара, када су почели амерички и израелски напади на Иран.

Прошле недјеље цијена нафте марке "брент" достигла је врхунац од 118 долара по барелу 19. марта, а од петка поподне је била нешто испод 112 долара, што је знатно више у односу на цијену прије почетка рата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Избори у Србији

Србија

Резултати избора: Глишић прогласио побједу у Лучанима

12 ч

0
Милорад Додик у Врању на обиљежавању Дана сјећања на страдале у НАТО агрсији

Србија

Додик: Честитам грађанима Србије на избору

12 ч

7
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Регион

Мирјана Пајковић се "скидала" у подкасту

12 ч

0
Винка помогла Зилхаду у невољи

Друштво

Зилхаду снијег срушио шталу и убио стоку, Винка одмах прискочила у помоћ

12 ч

0

Више из рубрике

Сат

Економија

Ко највише профитира од помјерања казаљки на сату?

20 ч

0
Влада Републике Српске

Економија

За подстицаје 3,5 милиона КМ: Рок за пријаве до 1. априла

1 д

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Могло би и на 4 марке: Лоша најава стручњака за цијену горива

1 д

1
Како ће тачно грађани добити поврат новца за гориво

Економија

Како ће тачно грађани добити поврат новца за гориво

2 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

11

04

Украли тијело убијене манекенке, па га обезглавили

11

04

Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

11

04

Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

11

03

Ово је фатална плавуша у загрљају Дарка Лазића

10

56

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

