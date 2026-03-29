Зилхаду снијег срушио шталу и убио стоку, Винка одмах прискочила у помоћ

Аутор:

АТВ

29.03.2026

22:23

Винка помогла Зилхаду у невољи
Фото: Фејсбук

На имању Зилхада Хаџића из села Врањска код Босанске Крупе снијег је срушио шталу и усмртио неколико крава и оваца.

Из Удружења пољопривредних произвођача мљекара објавили су да је већ у недјељу, Винка Савић из села Верићи, код Бањалуке послала јуницу Зилхаду "да кућа не остане без блага“.

Подсјећамо љетос је Винки изгорјела сва љетина, а несебичну помоћ су пружили мљекари са свих страна, од Санског Моста, Приједора, Бањалуке, Козарске Дубице, Градишке…

"Добро се добрим враћа. А није ни Зилхад остао дужан и већ је вратио Винки сјеном. Мљекари су то!", навели су из Удружења пољопривредних произвођача – мљекара.

