Зилхаду снијег срушио шталу и убио стоку, Винка одмах прискочила у помоћ

Аутор:АТВ
29.03.2026
22:23
Коментари:0
На имању Зилхада Хаџића из села Врањска код Босанске Крупе снијег је срушио шталу и усмртио неколико крава и оваца.
Из Удружења пољопривредних произвођача мљекара објавили су да је већ у недјељу, Винка Савић из села Верићи, код Бањалуке послала јуницу Зилхаду "да кућа не остане без блага“.
Подсјећамо љетос је Винки изгорјела сва љетина, а несебичну помоћ су пружили мљекари са свих страна, од Санског Моста, Приједора, Бањалуке, Козарске Дубице, Градишке…
"Добро се добрим враћа. А није ни Зилхад остао дужан и већ је вратио Винки сјеном. Мљекари су то!", навели су из Удружења пољопривредних произвођача – мљекара.
