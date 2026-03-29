Све чешћи повратак пензионера на тржиште рада

Аутор:АТВ
29.03.2026
19:27
Коментари:0
Више од 9.600 пензионера у Републици Српској се вратило на посао. Међу њима је Радован Лужија, бивше војно лице, који је са 58 година отишао у пензију.
Међутим, одлучио је да своје навике које је стекао у војсци преусмјери даље у раду у Сектор Секјурити компанији. Истиче да му је циљ да остане активан, а у овој фирми је већ 8 година.
"Ту сам док се могу носити са младости, имам неко искуство у нашој интервенцији су већином млађи момци и са нашим искуством и годинама то прилагођавамо и надам се још пар година", каже Лужија и наставља:
"Радио сам као професионално војно лице Војске Републике Српске, официр, 2006 године при спајању војске оружаних снага гдје сам ја добио мјесто служења Тузла, касарна Дубраве гдје сам био 9 година и пензионисан 2017. године".
Међу пензионисаним лицима који раде су и професори Универзитета у Бањалуци. Наставник који је у академској години напунио 68 година стиче право на пензионисање међутим уколико на претходно расписаном конкурсу није изабран одговарајући кандидат, постоји опција да исти буду ангажовани у настави.
"Изузев од тога могу бити редовни наставници универзитета, значи ако смо расписали конкурс и ако на конкурс није успио тај наставник који је редовни има право да још једну односно двије академске године буде ангажован тј док не напуни 70 година. Тренутно на универзитету који су преко 68 год њих је четворо", рекао је Дарио Станковић, портпарол Универзитета у Бањалуци.
Дјелатности у којима најчешће раде пензионисана лица су она са специфичним занимањима и одговарајућим лиценцама који су као такви потребни послодавцима попут инжињера, љекара, стоматолога и правника. Према евиденцији фонда ПИО 93,1% корисника старосне пензије, а 6,99% инвалидске пензије засновали су радни однос.
"Дјелатности у којима корисници права на пензију, са статусом осигураника, најчешће раде су: грађевинарство, саобраћај, прехрамбена индустрије, телекомуникације, научна дјелатност, рударство и др. гдје се најчешће траже стручњаци са одговарајућом лиценцом, потом област здравства, високог образовања, комерцијална пољопривредна газдинства, лекари, адвокати, заједнице етажних власника и др. у мањем броју", поручују из Фонда ПИО.
Повратак пензионера на тржиште рада најчешће долази због потребе послодаваца за искусним кадром и дефицитом стручњака на истом, али и због личне жеље пензионера да остану активни и додатно зараде.
