РХМЗ допунио упозорење: Само један дио Српске изостављен

Аутор:Стеван Лулић
29.03.2026
Републички хидрометеоролошки завод допунио је упозорење за скоро цијелу Републику Српску због падавина и раста водостаја.
Упозорење не важи само за југ Републике Српске, поручили су из Завода.
Милица Павловић након концерта Здравка Чолића: "Животе, хвала"
РХМЗ је објавио да висина снијега данас, 29. марта, износи од 3 до 10 у нижим, те чак до 80 центиметара у вишим предјелима.
"Највише падавина (укупно и киша и снијег) од 26. до 29.03. било је на Борју, сјеверозападу, у Крајини и широј регији од Бањалуке ка Добоју. Количине падавина у 3 дана биле су веће од мјесечног просјека за март. У Приједору, Бањалуци и Добоју је било дупло више падавина од мјесечног просјека", кажу у РХМЗ.
До краја дана остаје облачно са падавинама али уз мање количине падавина него претходних дана: очекује се од 5 милиметара на западу до 20 милиметара на сјевероистоку. У вишим предјелима ће и даље падати снијег уз мањи пораст снијежног покривача.
Огласио се УКЦ РС: Због падавина пошло до прокишњавања крова, пацијенти премјештени
Претходних дана на територији Републике Српске забиљежен је умјерен, а локално и израженији пораст водостаја усљед остварених падавина. Све ријеке на којима РХМЗ врши мониторинг су испод кота редовне одбране од поплава.
Водостаји ријека на сливовима ријека Сане, Уне и Укрине достигле су максималне вриједности у ноћи 28. на 29.03. и током 29.03. почела је стагнација и опадање водостаја.
"Због слабих падавина које ће се наставити и данас, очекује се стагнација и постепено успорено опадање водостаја. Наредних дана се очекује се пораст водостаја ријеке Саве", упозоравају из РХМЗ.
Висина снијега је данас највећа у Кнежеву и достигла је 80 центиметара, а слиједи Хан Пијесак са 57.
Минић на терену: Обишао критична подручја у Пелагићеву
Најмање снијега има у Гацку (3 центиметра), те Бањалуци и Приједору гдје је висина 4 центиметра.
Када је ријеч о количини падавина, највише је забиљежено у Хајдучким Водама, чак 200,3 милиметра, док је најмање падавина било у Калиновику (13,6 милиметара).
Упозорења можете пратити на ОВОМ ЛИНКУ.
