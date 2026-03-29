РХМЗ допунио упозорење: Само један дио Српске изостављен

Стеван Лулић

29.03.2026

15:16

Снијег у Херцеговини
Републички хидрометеоролошки завод допунио је упозорење за скоро цијелу Републику Српску због падавина и раста водостаја.

Упозорење не важи само за југ Републике Српске, поручили су из Завода.

РХМЗ је објавио да висина снијега данас, 29. марта, износи од 3 до 10 у нижим, те чак до 80 центиметара у вишим предјелима.

"Највише падавина (укупно и киша и снијег) од 26. до 29.03. било је на Борју, сјеверозападу, у Крајини и широј регији од Бањалуке ка Добоју. Количине падавина у 3 дана биле су веће од мјесечног просјека за март. У Приједору, Бањалуци и Добоју је било дупло више падавина од мјесечног просјека", кажу у РХМЗ.

До краја дана остаје облачно са падавинама али уз мање количине падавина него претходних дана: очекује се од 5 милиметара на западу до 20 милиметара на сјевероистоку. У вишим предјелима ће и даље падати снијег уз мањи пораст снијежног покривача.

Претходних дана на територији Републике Српске забиљежен је умјерен, а локално и израженији пораст водостаја усљед остварених падавина. Све ријеке на којима РХМЗ врши мониторинг су испод кота редовне одбране од поплава.

Водостаји ријека на сливовима ријека Сане, Уне и Укрине достигле су максималне вриједности у ноћи 28. на 29.03. и током 29.03. почела је стагнација и опадање водостаја.

"Због слабих падавина које ће се наставити и данас, очекује се стагнација и постепено успорено опадање водостаја. Наредних дана се очекује се пораст водостаја ријеке Саве", упозоравају из РХМЗ.

У Кнежеву највећи снијег

Висина снијега је данас највећа у Кнежеву и достигла је 80 центиметара, а слиједи Хан Пијесак са 57.

Најмање снијега има у Гацку (3 центиметра), те Бањалуци и Приједору гдје је висина 4 центиметра.

Када је ријеч о количини падавина, највише је забиљежено у Хајдучким Водама, чак 200,3 милиметра, док је најмање падавина било у Калиновику (13,6 милиметара).

Упозорења можете пратити на ОВОМ ЛИНКУ.

