"Воде Српске": Најкритичније на ријеци Укрини, врх воденог таласа сутра ујутро

29.03.2026
Ситуација на већим водотоковима у Републици Српској је стабилна док одређене проблеме и даље праве бујични токови усљед наставка обилних падавина, показује јутрошње мјерење, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".
У односу на јучерашњи дан, у Приједору је ријека Сана у благом опадању као и ријека Уна на подручју Новог Града.
Водостаји у сливовима Босне и Врбаса имају благу тенденцију раста, а као и претходног дана, најкритичнија ситуација је на ријеци Укрини која је и даље у порасту, те се према прогнозним моделима врх воденог таласа очекује сутра ујутро.
Водостај Дрине у горњем току има тенденцију опадања, а у доњем току је у благом расту.
Тренутни водостаји на ријеци Сави у Републици Српској на свим мјерним станицама су испод кота редовне одбране од поплава, али са тенденцијом раста у наредним данима због прилива воденог таласа из притока.
Црпне станице у сливу Саве тренутно раде са 60 одсто капацитета.
Тренутно постоји проблем на подручју Пелагићева у насељу Ћендићи гдје један мањи канал због недовољног капацитета није у могућности да прихвати повећану количину воде из ријеке Бријежнице и спроведе у већи латерални канал.
Због тога је наложена хитна интервенција продубљивања мањег канала у дужини од 650 метара, како би се повећао капацитет протока. Интервенција на овој локацији започела је јутрос у 9.00 часова.
Стручни тимови ЈУ "Воде Српске" прате ситуацију на подручју цијеле Републике Српске и предузимају неопходне мјере у складу са развојем ситуације на терену.
У наредним данима и даље је потребан максимални опрез на подручјима гдје су повишени водостаји, нарочито у зонама бујичних токова.
Неопходно је нагласити и да су у тренутној ситуацији интензивних падавина и раста водостаја у Републици Српској, и те како видљиви позитивни ефекти инвестиција у систем одбране од поплава које су рађене у претходним годинама.
Влада Републике Српске је од 2014. године до данас уложила више од 220 милиона КМ у конкретне мјере одбране од поплава, све са циљем смањења ризика од поплава.
Нигдје у свијету не постоји стопостотна заштита од поплава, односно увијек постоје већи или мањи ризици од поплава, истичу у саопштењу, преноси Срна.
Заваљујући инвестицијама у систем заштите, у Републици Српској је ризик од поплава данас знатно мањи него раније.
То се у актуелној ситуацији показало посебно у Приједору гдје се након прошлогодишњих поплава приступило реализацији хитних мјера заштите од поплава.
"У Приједору још увијек нису завршени сви предвиђени радови, али су већ сада свакако видљиви позитивни ефекти до сада завршених мјера, попут радова на ријеци Сани у зони жељезничког моста у Брезичанима или уређења ријеке Милошевице и Гомјенице", наводе из "Вода Српске".
Због тога је, како истичу, и у наредним годинама потребно наставити са улагањима у систем заштите од поплава у свим дијеловима Републике Српске.
