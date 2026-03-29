Водостаји Врбање и Врбаса под контролом

29.03.2026
Водостаји Врбање и Врбаса на подручју Бањалуке су под контролом, као и доток воде са хидроелектрана, те не постоји опасност од поплава, рекао је Срни шеф Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице града Бањалука Драган Бабић.
"Доток је 100 кубика у секунди на хидроцентрали, а резерва још четири метра на језеру, тако да је све апсолутно под контролом. Нема назнака да ће бити већег дотока у Врбас. Све најаве говоре да ће највише проблема бити у Приједору, Унско-санском кантону и Тузли. Ту су најављене највеће падавине", рекао је Бабић.
Он је додао да је бањалучка ватрогасна бригада у протекла 24 часа имала пет интервенција када је ријеч о изливању подземних вода, али да није било већих проблема.
Бабић је додао да су главни проблеми у вези са сњежним падавинама на подручју Мањаче, Бронзаног Мајдана и Крмина, гдје дјелује зимска служба.
"Имали смо јуче евакуацију човјека, дијализног пацијента. Немамо више никаквих пријава", рекао је Бабић.
Он додаје да зимска служба на Мањачи чисти снијег и пробија се до одређених заселака.
"Велики су наноси, а снијег је мокар, па се мора приступити копању", навео је Бабић.
