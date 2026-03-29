Српска богатија за 15 беба

Аутор:АТВ
29.03.2026
08:45
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјевојчица и седам дјечака.
У Добоју је рођено седам беба, у Бањалуци пет, а у Зворнику, Приједору и Бијељини по једна беба.
Четири дјевојчице и три дјечака рођени су у Добоју, у Бањалуци три дјевојчице и два дјечака, у Зворнику једна дјевојчица, а у Приједору и Бијељини по један дјечак.
У породилиштима у Фочи, Градишци, Требињу, Источном Сарајеву и Невесињу није било порода.
