Због снијега прекид саобраћаја на више путних праваца

Аутор:АТВ
29.03.2026
Због снијега на коловозу у прекиду је одвијање саобраћаја за теретна возила на путном правцу Бијељина-Тузла у мјесту Бањ Брдо, преко превоја Хан Поглед на путу Власеница-Хан Пијесак, као и преко Романије, на магистралном путу Сарајево-Соколац.
Због излијевања ријеке Домане, у прекиду је одвијање саобраћаја на локалном путу између Доње и Горње Крћине, општина Угљевик, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
Због одрона на регионалном путу Лопаре-Челић, у мјесту Пирковци саобраћај је обустављен.
На путном правцу Подградци-Мраковица обустављен је саобраћаја због обрушених грана са дрвећа и снијега на коловозу.
И на осталим путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ саобраћај се одвија отежано или успорено.
Из АМС-а посебну пажњу скрећу на дионице у вишим предјелима и преко планинских превоја, гдје на коловозу има снијега, а издвајају путни правац Бањалука-Мркоњић Град преко Мањаче и Бањалука-Кнежево, Власеница-Хан Пијесак преко Хан Погледа, Сарајево-Рогатица преко Романије, преноси Срна.
Возаче поред одрона, упозоравају и на опасност од обрушавања дрвећа или грана на коловоз.
На магистралном путу Шамац-Гребница у току је санација пружног прелаза због чега је обустављен саобраћај за сва возила, осим за возила локалног становништва као и за возила хитних служби и ватрогасаца.
Алтернативни пут за сва моторна возила је Црквина-Градачац-Обудовац, односно регионални путни правци Црквина-Леденице и Обудовац-Трамошница. Као краће алтернативне правце, аутомобили могу да користе и локалне путеве на подручју општине Шамац, који иду преко Горњих Хасића и Тишине. Предвиђено је да радови трају до 30. марта.
На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Добро Поље-Миљевина, Србац-Дервента, Ламовита-Ивањска, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја због постављања расвјете у тунелима на магистралном путу Бродар-Вишеград и Међеђа-Бродар.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушић" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.
Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ у току је изградња букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, због чега је саобраћај преусмјерен у претицајну траку, а у току су и радови на дионици Сарајево запад-Лепеница у зони петље Лепеница и тунела Игман, па се саобраћај се одвија двосмјерно, десном траком.
Једном траком вози се на магистралном путу Томиславград-Присоје, због радова.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе и даље обустављен.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Отворени су гранични прелаз Брчко за путничка возила до три и по тоне и гранични прелаз Каракај за све категорије возила, док је на Шепку још на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
