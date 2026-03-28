Не заборавите помјерити казаљке: Ноћас почиње љетно рачунање времена

Аутор:

АТВ

28.03.2026

21:27

Фото: pexels/Mat Brown

Љетно рачунање времена почеће у недјељу, 29. марта, у два часа, тако што се казаљка на сату помјера за један час унапријед.

Иако то значи један сат мање спавања, од недјеље ће сви уживати у дужем дневном свјетлу у послијеподневним и вечерњим часовима.

На свијету 110 земаља користи љетне рачунање времена, углавном у Европи и Северној Америци, док Белорусија, Грузија и Русија имају исто вријеме и зими и љети.

Иако се годинама на нивоу Европске уније расправља о укидању помицања сата, коначна одлука још увијек није спроведена у свим државама чланицама.

Љетно и зимско рачунање времена и даље се примјењују у Босни и Херцеговини, па ће грађани и ове године крајем марта морати помјерити сатове један сат унапријед.

Подсјетимо, сатови се помјерају унапријед посљедње недјеље у марту, а враћају на зимско рачунање времена посљедње недјеље у октобру. То је јединствено правило које се примјењује годинама.

