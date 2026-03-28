Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

Аутор:АТВ
28.03.2026
12:04
Коментари:0
Црногорска полиција залијенила је на Граничном прелазу Добраково 21 килограм марихуане и ухапсила двадесетдеветогодишњег мушкарца из Зете, саопштено је из Управе полиције.
Приликом детаљног граничког прегледа возила "мерцедес", којим је управљао Зећанин, полиција је у наслону задњег сједишта, односно између наслона сједишта и пртљажника, открила посебно израђено спремиште, у којем се налазило 20 паковања са опојном дрогом марихуаном, укупне масе око 21 килограм.
Из полиције наводе да је о догађају обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу, који је наложио хапшење због кривичног дјела неовлашћене производње, држања и стављања у промет опојних дрога.
