Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

АТВ

28.03.2026

12:04

Заплијењена дрога у Црној Гори
Фото: Управа полиције Црне Горе

Црногорска полиција залијенила је на Граничном прелазу Добраково 21 килограм марихуане и ухапсила двадесетдеветогодишњег мушкарца из Зете, саопштено је из Управе полиције.

Приликом детаљног граничког прегледа возила "мерцедес", којим је управљао Зећанин, полиција је у наслону задњег сједишта, односно између наслона сједишта и пртљажника, открила посебно израђено спремиште, у којем се налазило 20 паковања са опојном дрогом марихуаном, укупне масе око 21 килограм.

Из полиције наводе да је о догађају обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу, који је наложио хапшење због кривичног дјела неовлашћене производње, држања и стављања у промет опојних дрога.

